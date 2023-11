Neue Kanalrohre für den oberen Buigenweg in Bad Hindelang

Wasser- und Kanalbauarbeiten verschlingen 335.000 Euro. Wie der Hirschbach in Bad Hindelang unterquert wird

28.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit Jahren schon geht es stetig voran mit der Sanierung des Kanalnetzes in Bad Hindelang. 2018 wurde ein Zehnjahresplan aufgestellt. Jetzt an der Reihe: Der obere Buigenweg in Bad Hindelang. Dazu kommt der Einbau einer neuen Trinkwasserleitung. Da müssten sich die Anwohner auf "Einschränkungen" einstellen, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der genehmigte die Planung des Ingenieurbüros ISAS und stimmte der Durchführung zu. Die Kosten betragen 335.000 Euro. (Verbandskläranlage in Immenstadt soll bis 2030 klimaneutral werden)

Baufelder werden zehn mal 15 Meter groß

Die Baufelder werden zehn mal 15 Meter groß, sagte ein Vertreter der Firma ISAS im Gemeinderat. Schwere Baumaschinen würden nötig sein, denn diese Arbeiten seien nicht im schonenden Inlinerverfahren zu bewerkstelligen. Da wird der Boden aufgebaggert, müssen Rohe ausgetauscht und Wasserleitungen erneuert werden. Während der Bauzeit sei es nicht möglich, auf der Straße zu parken.

"Hohlraumfrei verfüllt"

Das Besondere an diesen Arbeiten ist, dass der Hirschbach unterquert wird mit Wasserleitungen und auch Kanalrohren. Die würden "durchgepresst unter dem Hirschbach". Wasserleitungen und Kanalrohre würden zudem in den öffentlichen Grund verlegt. So könnten die defekten Leitungen und Rohre auf den Privatgrundstücken "stillgelegt" werden, sagte Bauamtsleiter Stefan Wechs. Die nicht mehr benötigten Rohre würden im Zuge der Arbeiten "hohlraumfrei verfüllt".

Die Ausführung sei von April bis Juli geplant. Die Grundeigentümer seien informiert. Das werde eine "große Baustelle sein, das geht nicht ohne Staub und Dreck ab. Aber das ist notwendig", sagte Wechs.

Trinkwasserleitungen würden auf einer Länge von 70 Metern erneuert, die Kanalrohre auf 60 Metern. Vier neue Schächte seien zudem notwendig und am Ende eine Straßenerneuerung auf 400 Metern, hieß es. Die Planungskosten von über 60.000 Euro fand dritter Bürgermeister Tom Karg (FW Bad Oberdorf) extrem hoch bei der Bausumme.

