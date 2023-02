Neuer Anlauf für alte Kraftwerkspläne in Oberstdorf

Das Landratsamt bestätigt, dass das Projekt einer Wasserkraftanlage im Oberstdorfer Stillachtal wieder aufgegriffen werden soll. Die Idee gibt es seit mehr als 15 Jahren, aber die Gesetzeslage lässt die Chancen der Investoren steigen.

17.02.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Eine Gruppe von Investoren nimmt einen neuen Anlauf, ein Wasserkraftwerk im Stillachtal zu errichten – auch die Marktgemeinde Oberstdorf ist bei den Planungen mit im Boot. Die Kommune habe diesbezüglich im Januar 2023 mit der Unteren Wasserbehörde am Landratsamt Kontakt aufgenommen, teilt die Kreisbehörde in einer Stellungnahme zu den Kraftwerksplänen mit. Die Gemeinde bestätigt auf Nachfrage der Redaktion die Gespräche, äußert sich aber nicht zu einer direkten Beteiligung an den Kraftwerksplänen im Stillachtal.

