Neues Angebot in Oberstaufen: Waldbaden gegen den Stress

Was Teilnehmer bei einer Exkursion zwischen Bäumen in Oberstaufen erleben und wie das Angebot in Tourismusstrategie des Oberallgäuer Schrothkurorts passt.

01.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Bereits auf dem Weg zum „entschleunigenden Waldbad“ rät Beate Kratzer den Teilnehmenden zu „gemäßigtem Schlendern“. Als die Gruppe vor dem Wald bei Steibis ankommt, sagt sie: „Ich hoffe, ihr kommt anders aus dem Wald, als ihr hineingegangen seid.“ Seit September hat Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) „Waldbaden“ im Gästeprogramm. Geführt von der vom Kneippärztebund zertifizierten „Wald-Gesundheitstrainerin“ Kratzer kann wahlweise im Wald bei Steibis oder im Rainwald bei Oberstaufen „gebadet“ werden. Startpunkt sind die Tourist–Infos.

„Waldbaden ist vor allem in Japan und Korea populär“, erklärt Kratzer vorm Beginn der Übungen. Studien aus Japan beweisen die positiven gesundheitlichen Effekte, wie etwa Senkung von Bluthochdruck oder Milderung von Stresshormonen. Verantwortlich dafür seien die „aromatische, würzige“ Waldluft und die beruhigende Wirkung der Farbe Grün. Dafür legen die Japaner extra neue Wälder an, sagt die Gesundheitstrainerin. „Es geht darum, den Wald behutsam, achtsam und langsam mit allen Sinnen zu erleben.“ (Lesen Sie auch: Hotels sammeln Geld für Taxis in Oberstaufen)

Mit "Loslassübungen" zur Entspannung

Zwischen Buchen, Fichten, Weißtannen und Bergahornen des Mischwalds bei Steibis beginnt die Gruppe dann mit körperlichen und mentalen „Loslassübungen“ zur Entspannung, dabei wird auf die Atmung geachtet. Im Anschluss sucht sich jeder einen einem Baum, in dessen Nähe er sich wohlfühlt. Dem Baum könne man Sorgen und Probleme, die einem auf dem Herzen liegen, erzählen oder ihn einfach vollquatschen, sagt Kratzer. „Der Naturwald urteilt nicht.“

Später konzentrieren sich die Teilnehmenden unter anderem auf ihre verschiedene Sinne. Das Gehör fokussiert sich etwa auf das Zwitschern der Vögel, das Rauschen eines Baches oder das Bimmeln der Schellen von grasenden Rindern. Moos und Tannenzapfen wird sich mit Tast- und Geruchssinn gewidmet. Bei all den Übungen steht zudem die Gemeinschaft im Vordergrund. In den Pausen trifft sich die Gruppe im Kreis, gibt einen Baumast als Redestab umher und teilt die eben gemachten Erfahrungen und Eindrücke. Insgesamt dauert ein Waldbad in Oberstaufen zwei oder drei Stunden. (Lesen Sie auch: Park mit Ruhezonen in Oberstaufen der Schrothkur gewidmet)

Wie die Teilnehmer auf das Angebot in Oberstaufen erleben

„Ich habe es mir anders vorgestellt“, sagt Katrin Reichert, Touristin aus Saarbrücken nach dem Waldbad. Sie habe erwartet, dass man den Wald noch mehr durchstreift. Reichert sei nun aber noch entspannter, als sie es ohnehin schon war. „Als Gemeinschaft ist es besser, als wenn man alleine wäre“, bilanziert die Urlauberin. Urlaubsgast Jutta Konz sagt, sie habe den Wald viel intensiver erlebt. „Ich bin wirklich runtergekommen.“ Jörg Heimfarth aus dem Saarland hingegen berichtet, ihm sei es sehr schwergefallen, loszulassen und sich zu entspannen.

Warum das Waldbaden zur Tourismusstrategie in Oberstaufen passt

Da Oberstaufen bereits heilklimatischer Luftkurort ist und es im Gemeindegebiet viel Naturtourismus gebe, passe Waldbaden gut zu ihrer Strategie, sagt Robin Corbach von OTM. „Viele Gäste machen gerne etwas draußen, was gesund ist.“ Das Angebot helfe auch, mehr Gäste im Sommer in den Ort zu locken. Die Übernachtungszahlen seien im Winter deutlich höher. Dass das Waldbaden mit Beate Kratzer von einer zertifizierten Trainerin angeleitet wird, sei den OTM-Verantwortlichen sehr wichtig gewesen, sagt Corbach.

Sie sei schon immer naturverbunden gewesen, erzählt Beate Kratzer. Seit 2004 engagiere sie sich im Bewegungsbereich und gibt etwa Gymnastikkurse. Diese Erfahrungen helfen ihr beim Waldbaden. Bei ihrer Ausbildung in Bad Wörishofen habe sie in der Selbstlernphase viel Zeit im Wald verbracht und eine Hausarbeit zum Thema Waldbaden verfasst.

Lesen Sie auch: H-Hotels-Gruppe schließt Königshof Hotel Resort in Oberstaufen