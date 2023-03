Neues Wintersportangebot für Schulklassen in Bad Hindelang

Schülerinnen und Schüler der Realschule Sonthofen testen erlebnispädagogisches Winterprogramm in Bad Hindelang. Was neu ist und warum es diesen Testlauf gibt.

24.03.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Der Winter ist fast vorbei und bei der Jugendbildungsstätte (Jubi) in Bad Hindelang steht der neue Winter fast schon wieder vor der Tür: Ab der Wintersaison 2023/2024 bietet die Jubi des Deutschen Alpenvereins ein erlebnispädagogisches Winterprogramm für Schulklassen an, steht in einer Mitteilung der Jubi. Wie es wohl ankommt? Das durften vorab Jugendliche der Klasse 8a der Realschule Sonthofen ausprobieren.

Schnee-Völkerball im Freien

Laute Rufe, Lachen – Schnee fliegt durch die Luft. Vier Schülerinnen und Schüler treten gegeneinander an, den höchsten Schneeturm zu bauen. Im Pulverschnee gar nicht so einfach. Am benachbarten Hang testen einige Klassenkameraden einen Staffel-Lauf mit Zipfelbob. Und nebenan spielt eine kleine Gruppe „Schnee-Völkerball“.

Kreativ und spielbegeistert

Die Spielstationen haben die Jugendlichen selbst erfunden, nun darf jede Kleingruppe die Spielideen der anderen ausprobieren. Das Fazit nach der erste Proberunde: Die Schülerinnen und Schüler sind kreativ und spielbegeistert und haben in ihren Kleingruppen Hand in Hand zusammengearbeitet, um ihre Ideen umzusetzen.

Anschließend bricht die Gruppe zu einer Schneeschuhwanderung auf. „Es geht uns nicht um Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Strecke, sondern um die gemeinsamen Erlebnisse und Naturbegegnungen“, sagt Lena Behrendes, Bildungsreferentin der Jubi Hindelang. Zur Mittagszeit helfen alle mit, eine lange Schneebar zu bauen und anschließend die mitgebrachte Verpflegung auf dem Schnee anzurichten. Die viele Bewegung draußen hat alle hungrig gemacht und die Jugendlichen lassen sich Brotzeit und Kuchen schmecken.

Schneeschuhwanderung und Winter-Buffet

Der Schnee-Spiel-Parcours, die Schneeschuhwanderung und das Winter-Buffet waren nur einige Elemente des „Winter Erlebnis-tags“, zu dem die Jubi Hindelang eingeladen hatte. Hintergrund soll die Entwicklung eines nachhaltigen erlebnispädagogischen Winterprogramms für Schulklassen sein, das ab April in der Jubi für die kommende Wintersaison gebucht werden kann.

Im neuen Angebot für winterliche Klassenfahrten gibt es mehrere Alternativen zum Skifahren auf der Piste – Schneeschuhtouren, Iglubau und weitere Winteraktionen mit und ohne Schnee im Einklang mit der Natur. „Voraussetzung ist, dabei lawinensicher und ökologisch sensibel unterwegs zu sein“, beschreibt Behrendes die Rahmenbedingungen des Winterprogramms.

Die Winterwochen sind von Montag bis Freitag und sollen an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Gruppen sowie die aktuellen Wetterverhältnisse angepasst werden. Ein Vorteil: Das Programm funktioniert auch ohne Schnee. „Dann machen wir Winterwanderungen, Outdoor-Teamaufgaben und Waffeln am Lagerfeuer“, sagt Behrendes.

Lesen Sie auch: Schellen-Weltrekord: Welche Nummer gewinnt