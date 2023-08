Der Naturpark Nagelfluhkette im Oberallgäu feiert 15-jähriges Bestehen

Bei einem Treffen in Oberstaufen geht es vor allem um Meilensteine wie die Naturparkschulen. Heute gibt es in dem Schutzgebiet Ranger und Besucherlenkung.

17.08.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Der Naturpark Nagelfluhkette, das 405 Quadratkilometer große Schutzgebiet zwischen dem Oberallgäu und dem Vorderen Bregenzerwald (Österreich), feiert sein 15-jähriges Bestehen. Bei den Feierlichkeiten in der Nagelfluhlounge in Oberstaufen sprachen die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller sowie die Bürgermeister der 15 Naturpark-Gemeinden laut einer Pressemitteilung über die partnerschaftliche Arbeit des Naturparks und die umgesetzten Projekte in der Umweltbildung und der Besucherlenkung.

„Wenn es den Naturpark nicht gäbe, man müsste ihn erfinden“, sagte Martin Beckel, Bürgermeister von Oberstaufen und Vorsitzender des Vereins. Dr. Christian Barth, Amtschef des Bayerischen Umweltministeriums, zeigte sich von den Entwicklungen in der Nagelfluhkette beeindruckt und überreichte dem Naturpark-Team zudem einen Förderbescheid für die Umgestaltung der Erlebnisausstellung im Naturparkzentrum.

Ein Umweltminister namens Söder

Geschäftsführer Rolf Eberhardt blickte bei der Feier auf die wichtigsten Meilensteine der Naturpark-Geschichte zurück. Die Geburtsstunde lag vor 15 Jahren ebenfalls in Oberstaufen. So hatte 2008 der damalige Bürgermeister, Walter Grath, den Naturpark Nagelfluhkette als ersten grenzübergreifenden Naturpark gegründet. Im Jahr 2010 folgte ein erster Meilenstein: Der damalige Umweltminister Markus Söder (CSU) legte gemeinsam mit den Naturpark-Bürgermeistern den Grundstein für das heutige Naturparkzentrum. Zeitgleich gab es eine finanzielle Unterstützung durch das Land Vorarlberg.

Bereits 2011 wurden die Weichen für die partnerschaftliche Besucherlenkung gestellt, indem das gemeinsame Lenkungskonzept entwickelt wurde. Ein Jahr später wurde das Naturparkzentrum samt Erlebnisausstellung in Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee eröffnet. 2013 wurde aufbauend auf dem Besucherlenkungskonzept die Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum. Verantwortungsvoll in der Natur unterwegs.“ ins Leben gerufen. Seitdem stehen die Besucherlenkungstafeln im Gelände. Mittlerweile ist das Besucherlenkungskonzept auf das gesamte Oberallgäu ausgedehnt worden.

Weitere Meilensteine

Als nächster Meilenstein wurde 2015 die erste Naturparkschule, die Immenstädter Königsegg-Grundschule, eingeführt. Heute seien die insgesamt zehn Naturparkschulen mit mehr als 1100 Naturparkschülern aus der Umweltbildungsarbeit nicht mehr wegzudenken. 2017 verstärkten drei Ranger das Team des Naturparks. Elf Jahre nach der Grundsteinlegung schließlich wurde das Naturparkzentrum auch personell durch eine Förderung des Freistaats Bayern unterstützt.

Das Fazit von Eberhardt, Geschäftsführer des Naturparks seit der ersten Stunde, nach 15 Jahren lautet: „Rückblickend war es sehr mutig und innovativ einen grenzübergreifenden Naturpark zu gründen. Mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre und den aktuellen Herausforderungen war es absolut die richtige Entscheidung.“