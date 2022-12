Wie man das erste Weihnachten ohne einen geliebten Menschen übersteht

Das erste Weihnachten nach dem Tod eines geliebten Menschen ist nie einfach. Eine Fachärztin erklärt, wie man am besten damit umgehen kann.

23.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Manchmal braucht das Schicksal nicht mehr als ein paar Sekunden, um das Leben eines Menschen dramatisch zu verändern. Als Kate Walsh-Mutlu am 30. Juli 2019 gegen 15.15 Uhr beim Abstieg vom 2043 Meter hohen Entschenkopf (zwischen Nebelhorn und Sonnenkopf) ein Geräusch hört, schaut sie nach hinten. Sie muss mitansehen, wie ihr Ehemann Engin, mit dem sie am achten Hochzeitstag zu einer Bergtour aufgebrochen ist, 100 Meter in die Tiefe stürzt. Der 38-Jährige liegt regungslos am Boden. Um zu ihm hinabzusteigen, ist es zu steil. Sie setzt einen Notruf ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.