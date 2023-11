Wolf, Bär oder Luchs - im Oberallgäu alles schon da gewesen

Große Beutegreifer erschrecken die Menschen und verunsichern Landwirte im Oberallgäu. Dabei mussten die Oberallgäuer mit diesen Wildtieren früher auch leben.

22.11.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Durchziehende Wölfe und Bären, die aus dem Alpenraum ins Allgäu kommen, verunsichern die Bevölkerung und verärgern die Landwirte, die um ihre frei grasenden Tiere fürchten. Dabei sind die "großen Beutegreifer", wie sie genannt werden, keine Neuerscheinung in der Region. Wie Heimatforscher Siegbert Eckel aus Immenstadt weiß, hatten die Menschen früher viel mehr mit gefährlichen Wildtieren zu tun - ohne davor in Angst und Schrecken zu verfallen. Ein Blick zurück.

Wildtiere im Oberallgäu: Bärenkopf, Wolfsgrube und Luchsfalle

In früheren Jahrhunderten waren Wölfe, Bären und Luchse in großer Zahl im Allgäu beheimatet. Für das Oberallgäu belegen das besonders die Aufzeichnungen von Landgerichtsarzt Dr. Bernhard Zör, der um 1800 in Immenstadt lebte. Das spiegelt sich auch in alten Begriffen wie Bärenkopf, Wolfsgrube oder Luchsfalle wider. Um das Jahr 1550 gab es in den Allgäuer Bergen Wolfsgruben nahe Häuser bei Burgberg und zu Greggenhofen (Rettenberg), bei Untermaiselstein und in den Sonthofer Bergen. Doch die immer mehr um sich greifende Landwirtschaft nahm ihnen die Lebensgrundlage und die Jagd machte ihnen schließlich den Garaus. Bereits im 19. Jahrhundert waren der Bär und andere Raubtiere fast vollständig ausgerottet.

Der Bär: Die frühen Aufzeichnungen zeigen, mit welcher Vehemenz den tierischen Ureinwohner nachgestellt wurde. So gibt beispielsweise 1544 der 66 Jahre alte Michael Jäger von Rubi zu Protokoll, dass er 15 Bären geschossen habe und "deren rechte Tatze und den Kopf" nach Fluhenstein und Rothenfels liefern musste. Um 1690 soll im Gerstruber Tal ein Bär mit enormer Größe erlegt worden sein. Sein Bild zierte wohl das Haus des Claudius Vogler in Oberstdorf

Angst verbreitete ein Bär der am Tage von der Lexenmühle bei Hindelang nach Gailenberg gelaufen sein soll. Die Bauern schickten deshalb ihre Kinder einige Tage nicht in die Schule. "Der letzte Bär" in den Oberstdorfer Bergen wurde 1742 auf der Käseralp geschossen, schreibt Theodor von Aufsberg. Deshalb waren die großen Raubtiere dort aber noch nicht ausgestorben. So wird in einer anderen Aufzeichnung die Sichtung "des letzten Bären" 1789 bei Oberstdorf vermeldet. Um das Jahr 1820 erlegte im Immenstädter Bergstättgebiet der damalige Revierförster Johann Nepomuk Walk noch einen Bären bei einer Treibjagd.

Wolf im Allgäu - Schreiner schoss im 17. Jahrhundert acht Wölfe