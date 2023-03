Oberst a. D. in Immenstadt: Unsagbare Defizite bei der Bundeswehr

Früherer Chef des Bundeswehr-Verbands kritisiert bei Vortrag in Immenstadt die Verteidigungsfähigkeit: Die Truppe wurde haushaltstechnisch kaputtgespart.

Die aktuelle Lage in der Bundeswehr und die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit war Thema eines Vortrags von Ulrich Kirsch in Immenstadt. Der Oberst a. D. war von 2008 bis 2013 Chef des Bundeswehrverbands. Kirsch bemängelte, dass die Bundeswehr über Jahrzehnte aus dem Blickfeld von Öffentlichkeit, Medien und Politik geraten sei „und haushaltstechnisch kaputtgespart wurde“. Erst der Krieg in der Ukraine habe alle wachgerüttelt und „unsagbare Defizite an Ausrüstung und Verteidigungsfähigkeit offengelegt“.

Dazu sagte Kirsch: „Wenn es in einer Stadt 100 Jahre nicht gebrannt hat, würde dennoch niemand auf die Idee kommen, die Feuerwehr zu vernachlässigen oder sogar abzuschaffen.“ Für den Oberst a. D. müsste die Verteidigungsbereitschaft wiederhergestellt werden und Deutschland seinen Bündnisanforderungen in der Nato nachkommen.

Ein „Jahr für Deutschland“

Beim Thema „Wehrpflicht“ plädierte er dafür, dem Vorschlag des Bundespräsidenten zu folgen und das sogenannte „Jahr für Deutschland“ verpflichtend einzuführen. Gleichzeitig mahnte er eine bessere Verzahnung des Bevölkerungsschutzes zwischen Bund und Ländern an.

Der ehemalige Chef des Bundeswehrverbands Kirsch sprach auf Einladung des Kiwanis-Clubs Oberallgäu im vollbesetzten Saal des Gasthauses „Krone“ in Immenstadt-Stein.

