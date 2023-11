Wucher? Wer am P3 in Oberstdorf sein Parkticket verliert, zahlt 175 Euro

Eine Einheimische brach wegen der hohen Verlustgebühr in Tränen aus. Wie die Gemeinde den Preis begründet und wer Chancen auf Rückerstattung hat.

20.11.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Das Thema Parkgebühren lässt den Oberstdorfern keine Ruhe. Seitdem die Gemeinde auf ihren Parkplätzen Schranken installiert und die Preise erhöht hat, häufen sich die Beschwerden. Der neue Aufreger: Wer seinen Parkschein am P3 nahe des Bahnhofs verliert, muss 175 Euro zahlen. Dann erhält er ein Verlust-Ticket und kann den Parkplatz durch die Schranken verlassen.

Oberstdorfer Friseur über die Parkgebühren: "Die Leute werden abgezogen"

Die Begleiterin einer seiner Kundinnen sei in Tränen ausgebrochen, als sie von der hohen Verlustgebühr erfuhr, erzählt Friseur Wolfgang Kley. Während ihres Friseurbesuchs hatte die Kundin auf dem P3 geparkt. Kley half der Frau, weil sie ihren Parkschein verloren hatte und nicht mit dem Automaten zurechtgekommen war.

"Die Leute werden abgezogen", sagt der 70-Jährige mit Blick auf den Preis für das Ausfahr-Ticket. Sein Geschäft liegt im Zentrum Oberstdorfs. Fast täglich höre der Friseur von seinen Kunden, dass sie nicht mehr kommen werden, weil ihnen der Parkplatz zu teuer ist. "Es wurmt mich richtig." Das sagt Kley zur Parksituation in Oberstdorf nach den Regeländerungen. Die 175 Euro, die am P3 für ein verlorenes Parkticket fällig sind, setze dem Ganzen jetzt die Krone auf, schimpft der Friseur.

Was ist der Sinn hinter der hohen Strafe? Gemeinde will Betrüger abschrecken

Die Gebühr für das Verlust-Ticket sei so hoch, um Betrugsfälle zu verhindern, teilt Oberstdorfs Pressesprecherin Christine Uebelhör mit. Der Preis müsse deshalb höher als die Maximalgebühr sein, die fällig wird, wenn Autofahrer die maximale Parkzeit am P3 erreichen. Die Höchstparkdauer ist dort fünf Tage - bei einer Tagesgebühr von 25 Euro.

Autofahrer müssen also maximal 125 Euro zahlen. Die Verlustgebühr ist nochmals um 50 Euro teurer. Zum Vergleich: In der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen kostes ein solches Ticket während der Geschäftszeiten fünf Euro. Nachts und am Wochenende sind insgesamt 50 Euro fällig, weil ein Sicherheitsdienst alarmiert werden muss, erklärt Pressesprecherin Kerstin Spiegelt. In den Immenstädter Tiefgaragen kostet ein Ausfahr-Ticket 20 Euro, sagt Roland Scheel von den Stadtwerken. Eine Höchstparkdauer gibt es in den Tiefgaragen der beiden Städte nicht.

Seit die Gemeinde Oberstdorf Schranken installiert und die Preise erhöht hat, diskutieren Oberstdorfer hitzig über das Thema Parkgebühren. Bild: Michael Mang (Archiv)

Gemeinde Oberstdorf: Rückerstattung der Park-Strafe nach Kulanzantrag möglich

Neben den Betrugsfällen gebe es aber viele nachvollziehbare Gründe, wieso Autofahrer ihren Parkschein verlieren und ein Verlust-Ticket lösen, sagt Uebelhör. Wenn Autofahrer die Quittung aufheben und einen Kulanzantrag stellen, erstatte die Gemeinde nach einer Prüfung, ob ein Betrug vorliegt, in nahezu allen Fällen die größten Teile des Ausfahr-Tickets wieder. Die meisten Anträge kommen von Touristen, am P3 gebe es erst einen Fall, wo ein Oberstdorfer eine Rückerstattung gefordert hat. Um Autofahrer auf diese Kulanzfälle hinzuweisen, hänge an den jeweiligen Kassenautomaten bereits seit einigen Wochen ein Aushang, sagt Uebelhör.

Gleich lesen: Neue Parkregeln in Oberstdorf sollen vor Weihnachten auf den Prüfstand