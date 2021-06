Offizielle Corona-Teststation im kleinsten Dorf

Im Ofterschwanger „Alphorn“ oder in der Imberger Sonne erholen sich die Gäste nicht nur, sondern lassen sich auch testen. Das Angebot gilt nicht nur für Gäste.

In den größeren Oberallgäuer Orten Sonthofen oder Immenstadt gibt es offizielle Corona-Teststationen. Aber wie kommt es, dass am Rande von Ofterschwang im „Landhotel Alphorn“ oder im kleinen Sonthofer Weiler Imberg im Berggasthof „Sonne“ offizielle Corona-Teststationen sind? Und die, so sagen die Betreiber, laufen gut. Von „400 bis 500 Tests pro Woche in den Hochzeiten“, spricht Jörg Müller von der Imberger Sonne.

„Bei der Ankunft werden derzeit alle Urlaubsgäste getestet“, sagt Müller. Manche nutzten das kostenlose Angebot vor Ort auch öfter. Seine Frau Elke, eine ausgebildete Pflege-Fachkraft, führe alle Tests durch. Aber auch Oberallgäuer oder andere Urlauber könnten kommen.

Getestet wird in Imberg täglich - auch ohne Anmeldung

„Wir testen von 8 bis 20 Uhr täglich, auch an Feiertagen und am Wochenende“, erklärt Müller. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber wünschenswert. Manchmal falle am Wochenende jemandem ein, dass er für die Arbeit am Montag ein offizielles Schnelltest-Ergebnis braucht. „Der kann dann vorbeikommen, auch wenn es ausnahmsweise mal später als 20 Uhr ist.“

Seine Frau stelle bei negativem Test eine Bescheinigung zum Mitnehmen aus, die 24 Stunden gültig sei. Elke Müller habe einen Online-Kurs fürs Testen belegt und damit den geforderten Sachkundenachweis. „Wir haben die offizielle Genehmigung vom Gesundheitsamt.“

Abgerechnet werden alle Tests über die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Auf der KBV-Homepage steht, dass Ärzte für den Abstrich inklusive Beratung und das Ausstellen einer Bescheinigung 15 Euro erhalten, „nichtärztlich geführte Einrichtungen, die mit der Testung beauftragt werden, können 12 Euro abrechnen“. Die Einnahmen müssen versteuert werden. Für diejenigen, die sich testen lassen, ist alles kostenfrei.

Ofterschwang: Die Zahl der Tests sinkt bereits

Nur noch 87 Tests haben die Betreiber der Sonne vergangene Woche abgerechnet. Die sinkende Inzidenz senke auch das Interesse an Schnelltests. Urlauber und Einheimische fühlen sich offenbar immer sicherer vor dem Covid-19-Virus.

Jörg Pöschl vom Landhotel Alphorn in Ofterschwang, warnt jedoch: „Wir müssen die Sicherheit hochhalten, damit wir die Hotels auch im Herbst offen haben dürfen.“

Nach zwei Wintern mit wenig Umsatz hofft Pöschl, dass er dieses Mal nicht vorzeitig schließen muss. Viele Tests auf das Covid-19-Virus durchzuführen, sei die einzige Möglichkeit, Corona-Positive herauszufiltern. „Wir hatten aber Gott sei Dank noch kein positives Testergebnis.“ Im März war das „Alphorn“ laut Pöschl „die erste private Bürger-Teststelle im Oberallgäu“. Alles sei auf eigene Kosten finanziert und aufgebaut worden in Absprache mit dem Gesundheitsamt.

Wie in der Imberger „Sonne“ ist das Testen im Ofterschwanger „Alphorn“ Frauensache: Jana Pöschl ist ausgebildete Pflege- und Gesundheitsfachkraft. Auch die Mitarbeiter würden zwei- bis dreimal pro Woche von ihr getestet. Es sei gut, das selbst vor Ort zu machen. Das raube weniger Zeit, als wenn die Mitarbeiter woanders hinfahren müssten. Auch den Gästen werden mehrere Tests pro Woche empfohlen. Verpflichtet sei derzeit aber nur einer bei der Anreise.