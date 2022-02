Olympiasiegerin exklusiv: Katharina Hennig spricht über Betrugsvorwürfe und mentale Grenzen

Nach den historischen Tagen von Peking tankt Katharina Hennig in Sonthofen Kraft. Die 25-jährige Langläuferin nimmt nicht nur Positives von Olympia mit.

27.02.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Größer könnte der Kontrast nicht sein. Breiten, 19 Einwohner. Peking, 22 Millionen Einwohner. Im Ortsteil Sonthofens stellt sich Katharina Hennig den Fragen eines Redakteurs – nur wenige Tage zuvor waren dutzende Kameras in der chinesischen Weltmetropole auf die 25-Jährige gerichtet. Im größten Augenblick ihrer Karriere. Vom Rampenlicht der Olympischen Spiele zurück ins beschauliche Oberallgäu. „Es hat mir sehr gutgetan, wieder nach Sonthofen zu kommen“, sagt die frischgebackene Olympiasiegerin im Skilanglauf. „Man kann hier bestens entspannen, vor den Weltcups oder auch nach der Tour – nur hier kann man alles sacken lassen und sich einfach Ruhe gönnen.“

Interview-Termin im Heimat-Idyll der Familie Dotzler

Für das Interview mit Katharina Hennig besuchen wir das Haus der Dotzlers, einer hochdekorierten und im Oberallgäu bestens bekannten Wintersport-Familie, in dem Hennig mit ihrem Lebensgefährten Christian Dotzler im ersten Stock wohnt. Wir starten das Gespräch vor dem Gartenhäuschen der Dotzlers im Schnee. Es gibt schlimmere Arbeitsplätze, obwohl der eisige Wind die zwei Grad in gefühlte minus 23 Grad verwandelt, die Hennig aus Peking allzu gut kennt. Die Olympiasiegerin stört’s nicht.

Vor uns fügt sich das Sonthofer Tal in das Panorama der Hindelanger Berge ein, auf Hennigs Schoß liegen Gold- und Silbermedaille. „Olympia fühlt sich noch nicht sehr weit weg an, obwohl wir hier sitzen. Ich fange erst jetzt an, es annähernd zu realisieren, was wir da geschafft haben. Als der Bundestrainer gesagt hat, man versteht das wohl erst in 20 Jahren, hat er recht gehabt“, sagt Hennig, auch mit der Distanz von ein paar Tagen sichtlich gerührt. „Es ist krass, wie lange man als erwachsener Mensch braucht, um das zu verarbeiten. Ich habe erst eine Woche nach dem Gewinn der Goldmedaille angefangen, die Fotos zu sichten, und dann kamen mir automatisch die Tränen.“

Tränen, die die Fassungslosigkeit der 25-Jährigen in dem historischen Moment auf der Ziellinie in Peking noch nicht zuließen. Unerwartet, völlig überraschend, sensationell hatte Hennig an der Seite der Thüringerin Victoria Carl im Teamsprint Gold geholt, ließ Schweden und die russischen Athletinnen hinter sich und versetzte die deutschen Sportkommentatoren in Ekstase. Nur wenige Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille mit dem Team über 4 x 5 Kilometer – einem Erfolg, der allein schon für eine erfreuliche Langlauf-Bilanz bei Olympia ausgereicht hätte – krönte Hennig damit ihre „schier unglaublichen Tage“ in China.

Silber für die deutsche Staffel hat Kräfte freigesetzt

Dabei hatte der Gewinn von Staffel-Silber mit der deutschen Mannschaft, das weiß Hennig heute, ungeahnte Kräfte freigesetzt. „Das gab natürlich Sicherheit, wir hatten schon die Kohlen aus dem Feuer geholt und mehr erreicht, als wir jemals erwartet hätten“, sagt die Athletin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. „Erst im Nachhinein realisiert man, wie groß der Einfluss des Kopfes ist. Silber zu holen war schon der große Erfolg und wir waren überglücklich. Und deshalb wussten wir auch schon, dass wir glücklich nach Hause fahren würden. Egal, was noch kommt.“

Entsprechend blieb Katharina Hennig auch am Morgen des historischen Gold-Tages, übrigens dem 52. Geburtstag von Bundestrainer Peter Schlickenrieder, unbeeindruckt davon, dass die Sprintaufstellung kurzerhand geändert werden musste. Hennigs planmäßige Sprint-Kollegin Katherine Sauerbrey hatte sich in der Staffel mental und physisch derart verausgabt, dass sie sich für einen Start nicht zu einhundert Prozent bereit fühlte. Also sprang Carl ein – und lieferte eindrucksvoll ab.

„Wir waren darauf eingestellt, dass so etwas dort passieren kann. Die Trainer hatten uns gesagt, dass wir gut und gerne auch mal eine Ersatzfrau brauchen können. Dass ein Ausfall vorkommt, hat mich also auch nicht gewundert“, erzählt Hennig. „Und dass Kates Körper in dem Moment nach Silber etwas runterfährt, ist auch normal. Bei Vici war klar, dass sie sich so vorbereitet hat, als würde sie laufen. Von daher war ich zuversichtlich und wusste, dass es passt.“

Katharina Hennig: "Teamleistung war perfekt"

Und so liefen die beiden DSV-Athletinnen mental unbelastet ein beherztes Rennen, über das man in der Sportwelt noch viele Jahre sprechen wird. Hennig und Carl sind als Außenseiter gekommen und mit Gold und Silber wieder geflogen. „Es war eine Teamleistung: Nur dadurch, dass wir uns so gut ergänzt haben, konnten wir Erfolg haben. So hatte jede eine andere Stärke. Ich hätte auf der Zielgerade das nicht so wie Vici laufen können und sie hätte im Berg nicht die Löcher zulaufen können. Nur so war es perfekt“, sagt Hennig. „Ich bin stolz darauf, wie unsere Medaillen zustande gekommen sind. Denn es war nicht Dusel, oder weil andere gepatzt haben. Sondern, weil wir eine so starke Leistung gezeigt haben.“

Demzufolge will sich Hennig diesen historischen Erfolg auch nicht von den Störfeuern der Konkurrenz vermiesen lassen. Denn unmittelbar nach der ersten Verblüffung über den deutschen Erfolg behauptete ein Insider in der finnischen Zeitung „Iltalehti“, dass der DSV ein illegales Ski-Wachs benutzt haben soll. „Starke Behauptungen hinter den Kulissen: Deutschland gewann Sensationsmedaillen durch Betrug – Langläufer schweigen“, lautete die Überschrift in dem Blatt. Die deutschen Servicemänner hätten bei den Erfolgen, zumindest aber bei der Staffel, das verbotene „Fluorid C8“ verwendet.

Der Deutsche Skiverband wies die Vorwürfe zurück. Hennig wird noch deutlicher: „Man muss auch verlieren können im Sport – und wenn das nicht alle können, soll mich das nicht stören. Nichts kann mir diese Freude am Erfolg nehmen. Alles, was wir in der Heimat empfangen haben, war wahnsinnig schön. Das Erzgebirge stand Kopf und wir haben so viel Feedback bekommen, weil dieser krasse Moment im Ziel so vielen Menschen so viel Freude bereitet hat.“

Das Empfangs-Banner für Katharina Hennig am Hause Dotzler. Bild: Ralf Lienert

Überwältigend seien die Reaktionen gewesen, im Erzgebirge wie im Oberallgäu, wo Hennig nach der Landung in Zürich später in Sonthofen von ihrer kompletten Familie empfangen wurde: den Eltern, Oma, Onkel und Tante. Freunde und Verwandte entwarfen Plakate und Banner, die nun das Dotzler-Anwesen dekorieren. Die Stadt Sonthofen organisierte für die Wahl-Oberallgäuerin eine Woche nach ihrer Ankunft einen kleinen Empfang samt Eintrag ins Goldene Buch. Die Eltern Hennig haben auch die Tage nach der Ankunft ihrer „Gold-Katha“ zum Kurzurlaub im Oberallgäu genutzt. So ist es auch Mutter Karin, die uns die Tür öffnet, als sich das Gespräch dem Ende neigt, und wir uns verabschieden: „Es ist noch immer ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man sein Kind so lange begleitet, erfüllt das die Eltern noch viel mehr“, sagt Mama Hennig. „Wir alle, praktisch das gesamte Erzgebirge, waren aus dem Häuschen. Es ist so schön, dass sich Katha belohnt hat.“

"Meine Ansprüche verändern sich durch Olympia nicht"

Diese Reise soll noch nicht zu Ende sein. Denn auch wenn sich die Ansprüche, allen voran die eigenen, auf dem Olymp naturgemäß verändern: Katharina Hennig hat noch viel vor. „Dieser Erfolg erzeugt nicht mehr Druck. Ich bin insofern entspannt, weil ich erreicht habe, was ich mir nie erträumt hätte“, sagt die aktuelle Sechste des Distanzweltcups. „Und das werde ich jetzt genießen, egal was noch kommt. Aber mein Ehrgeiz ist sogar noch größer, weil ich merke, was alles drin ist. Meine Ziele und Ansprüche verändern sich durch Olympia nicht. Es muss und es wird weitergehen.“ Schon am Wochenende steht im Weltcup-Alltag die Station im finnischen Lahti an.

43, 39, 30, 18, 11: Hennigs Platzierungen im Gesamtweltcup der vergangenen fünf Jahre sprechen eine klare Sprache: Die Kurve zeigt nach oben. „Ich war schon von klein auf sehr ehrgeizig und habe mir immer hohe Ziele gesetzt. Schon als Kind hatte ich immer den Traum von einer olympischen Medaille. Dass man dafür viel geben und kämpfen muss, war mir schon immer klar“, sagt Hennig. „Aber ich habe erst in den vergangenen Jahren gemerkt, dass ich es wirklich schaffen kann. Dass mir das schon mit 25 gelingt, macht mich unheimlich stolz. Und es motiviert mich für alles, was noch kommt.“