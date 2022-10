Wie geht es weiter mit der Ortsmitte von Blaichach?

Noch ist der Verkehrskreisel in Blaichach kahl. In der Gemeinde wird überlegt, in der Adventszeit einen Weihnachtsbaum zu installieren. Auch ein Stromanschluss ist dort eingearbeitet, sagte Bürgermeister Christof Endreß im Gemeinderat. Offiziell freigegeben wird der Kreisel mit Vertretern des Landratsamts am 20. Oktober.