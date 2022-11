Mit einer „gewissen Wehmut“ kehrt das Pächterpaar Dorothea und Lutz Egenrieder dem Grüntenhaus den Rücken. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

01.11.2022 | Stand: 20:50 Uhr

Sechs Sommer haben sie auf Schweizer Alpen verbracht, danach 15 weitere Alpsommer auf dem Grüntenhaus: Dorothea (67) und Lutz Egenrieder (64) aus Durach werden spätestens Ende April kommenden Jahres den Schlüssel des Hauses abgeben. An einen Nachfolger, wenn denn einer gefunden wird. Natürlich wird das mit einer „gewissen Wehmut“ einhergehen, glaubt Lutz Egenrieder, der all die Jahre lang auch als Krankenpfleger gearbeitet hatte und nicht dauernd oben am Berg auf 1535 Metern Höhe war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.