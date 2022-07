Palette mit Ziegelsteinen kracht auf Kranführer: Schwer verletzt

Schwerer Betriebsunfall in Rettenberg (Oberallgäu). Ein Mann wird durch eine Palette mit Ziegelsteinen schwer verletzt.

30.07.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Gestern am Freitag musste ein Rettungs-Hubschrauber zu einer Baustelle in Rettenberg fliegen. Dort wollte ein Mitarbeiter einer regionalen Firma Ziegelsteine auf einer Baustelle abliefern, so die Polizei.

Unfall in Rettenberg: Hubschrauber im Einsatz

Beim Verladen löste sich eine der Paletten und die Ziegel trafen den 60-jährigen Kranführer. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kempten geflogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323/96100 zu melden.

