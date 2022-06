2020 und 2021 parkten Ausflügler teils kreuz und quer. Wegen Corona waren die Landesgrenzen zeitweise dicht. Was an Pfingsten zu erwarten ist.

03.06.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Gelassen schauen die Touristiker aufs Pfingstwochenende. Frank Jost, Tourismusdirektor in Oberstdorf, erwartet, dass viele Tagesausflügler mit dem 9-Euro-Ticket kommen – also mit der Bahn. Allerdings ist das in Gunzesried oder Bad Hindelang nicht so leicht – mangels direkter Bahnanbindung. Dort werden viele Autofahrer wieder Parkplätze suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.