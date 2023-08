Parkplatz-Öffnungszeit in Hinterstein macht Wanderin "ratlos"

Eine Wanderin wundert sich, dass sie frühmorgens am Parkplatz „Auf der Höhe“ in Hinterstein kein Ticket lösen kann. Gibt es dafür gute Gründe?

10.08.2023 | Stand: 13:11 Uhr

An einem heißen Tag im Juli ist Martina Grashaus aus Waltenhofen mit ihrem Freund frühmorgens aufgebrochen zu einer Bergtour über die Willersalpe und das Rauhorn zum Schrecksee. Startpunkt war in Hinterstein am „Parkplatz auf der Höh“. Ein Parkticket konnte sie dort für ihren Wagen jedoch nicht lösen. Das ist erst ab 7 Uhr möglich – was die 59-Jährige aber nicht wusste. Einige Tage später erhält sie eine Verwarnung, muss 35 Euro überweisen. „Ich hätte ja gerne die Tages-Parkgebühr von zehn Euro bezahlt“, sagt sie gegenüber der Redaktion. Der Automat funktioniere aber erst ab 7 Uhr. Sie findet das nicht gut. In einem Brief an die Gemeinde schreibt sie: „Das ist kein gutes Renommee für das Tourismusziel Hinterstein“.

