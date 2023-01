Pater Joshy ist neuer Stadtpfarrer von Memmingen

Auf Bitten des Bischofs übernimmt Pater Joshy die derzeit verwaiste Stelle des Stadtpfarrers in Memmingen. Warum die Wahl auf den gebürtigen Inder fiel.

Für die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer heißt es Abschied nehmen von ihrem leitenden Pfarrer, Pater Joshy Palakunnel. Der 46-jährige Priester, der dem Orden der Prämonstratenser angehört, wechselt nun auf die Bitte von Bischof Bertram Meier hin nach Memmingen. Ende Juli hatte der katholische Stadtpfarrer und Dekan dort offiziell auf sein Pfarramt verzichtet: Er war von einer jetzigen Nonne des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden, der vor einigen Jahren passiert sein soll.

Ein kirchenrechtliches Verfahren steht noch aus

Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs hat die Staatsanwaltschaft Memmingen zwar ergebnislos eingestellt. Ein kirchenrechtliches Verfahren steht aber noch aus. Anfang November hatte der Bischof die Gläubigen in Memmingen informiert, dass die Zeit der Vakanz bald zu Ende sei und Pater Joshy übernehmen werde. Der bisherige Stadtpfarrer war bereits im Juni 2021 vom Bistum Augsburg von seinen Aufgaben freigestellt worden.

Bischof hat Pater Joshy gebeten, das Amt zu übernehmen

In einer aktuellen Pressemitteilung des Bistums wird der Bischof so zitiert: „Ich weiß, dass Pater Jo-shy gern in Fischen lebt und arbeitet. Umso mehr bin ich ihm dankbar, dass er auf meine Bitte hin ‚Ja’ gesagt hat.“ Pater Joshy bringe viele Fähigkeiten mit, um die Herausforderung in Memmingen anzugehen. Er sei sprachbegabt und komme als echter Priester der Weltkirche. „Memmingen wird die Weite, die Entschlossenheit und die profunden theologischen Kenntnisse des neuen Pfarrers bald zu schätzen wissen“, sagt der Bischof.

Joshy Palakunnel wurde 1976 in Kerala, Indien geboren. Schon sehr früh keimte in ihm der Wunsch, Seelsorger zu werden. „Als Kind habe ich meinen Heimatpfarrer als Menschenfischer empfunden. So wollte ich auch sein und so ist der Wunsch in mir gewachsen“, sagte er vor Kurzem in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Neben vier Brüdern und einer Schwester sei er der einzige Kirchenmann in der Familie, habe ein sehr gutes Verhältnis nach Hause und fliege auch einmal im Jahr nach Indien.

2004 in Indien zum Priester geweiht

2004 ist er in seiner Heimat zum Priester geweiht worden. Von 2015 bis 2022 war er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer. „Mit offenen Armen“ hätten ihn die Menschen in Fischen, Obermaiselstein, Ofterschwang und Seifriedsberg aufgenommen. Er habe sich gleich daheim gefühlt. Auch die Teams in den Pfarreien und die Gläubigen schätzten den Seelsorger sehr, heißt es in der Pressemitteilung des Bistums. Während seiner Tätigkeit im Allgäu habe er vor allem die Natur und die Berge lieb gewonnen. „Gute Freunde haben mir das Langlaufen und Skifahren beigebracht.“

Auch zum Wandern zog es ihn in die Berge – einmal im Jahr ging es für den Geistlichen auf das Rubihorn. Die Bergmessen, unter anderem auf dem Entschenkopf, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsgottesdienste auf dem Ofterschwanger und auf dem Riedberger Horn, die alpenländischen Bräuche und Traditionen – das alles mag er sehr – und das wird ihm im Unterallgäu fehlen. Doch, so sagt er selbst, „Memmingen ist ja nicht weit von Fischen entfernt.“

"Unheimlich dankbar für die schöne und unvergessliche Zeit"

Auch die vielen Begegnungen nach den Gottesdiensten werden ihm in guter Erinnerung bleiben. Er nennt Pfarrfeste, Adventsbasare und vor allem die Wallfahrten. „Nach Altötting, Andechs, Fatima und nach Santiago de Compostella sind wir gereist. Besonders schön war die Familienwallfahrt nach Padua und Assisi.“ Da lerne man die Menschen noch anders kennen, zieht der Seelsorger Bilanz. Eine wegen der Coronapandemie verschobene Reise nach Indien stehe aus. „Die werden wir noch machen, auch wenn ich dann in Memmingen bin“, verspricht er. Er sei den Menschen in Fischen und Umgebung „unheimlich dankbar für die schöne und unvergessliche Zeit“.

Ofterschwangs Bürgermeister – und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe – Alois Ried sagt, er habe vertrauensvoll mit Pater Joshy zusammengearbeitet. „Wir sind sehr gut befreundet“. Es habe regelmäßig Treffen bei einer Brotzeit und Wein im Busche-Berta-Haus in Ofterschwang gegeben.

Pater Joshy sei ein „absolut umgänglicher Mensch. Er ist beliebt bei Alt und Jung.“ Dass er nun nach Memmingen geht, sei ein „richtiger Verlust“. Wer ihm folgt, sei noch nicht verkündet. „Ich habe gehört, es sei ein Mitbruder aus Trier“, sagt Ried.

