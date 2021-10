Bäume produzieren heute mehr Blütenpollen als vor 30 Jahren, hat Dr. Reinhard Wachter herausgefunden. Was das für Auswirkungen auf die Menschen im Allgäu hat.

28.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Abgase sind wie Dünger für Pflanzen“, sagt Dr. Reinhard Wachter. Für ihn ist das mit eine Erklärung dafür, dass sich in 40 Jahren der Pollengehalt in der Luft in vielen Teilen Deutschlands stark erhöht hat – auch an der Messstelle in Oberjoch. Vor allem Bäume würden heute öfter und früher stark blühen. Das hat Auswirkungen.