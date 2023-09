So könnten die Abläufe im neuen Sonthofer Postzentrum aussehen

Ein Zustellstützpunkt soll in Sonthofen-Rieden entstehen. So ein ZSP betreibt die Post auch in Altenstadt. Was dort passiert und was gegen den Lärm getan wird.

05.09.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Frühmorgens rollen LKWs an und laden unzählige Pakete und Briefe ab. Die werden nach dem Sortieren in dutzende gelbe VW-Busse verfrachtet. Anschließend starten die Zusteller die Motoren, um ihre Ladungen pünktlich zur richtigen Adresse zu fahren. Am nächsten Morgen beginnt schließlich alles von vorne. Was in Sonthofen-Rieden bald zu sehen sein dürfte, ist am Zustellstützpunkt (ZSP) in Altenstadt bei Schongau bereits Realität. Die Post stellt die dortigen Gegebenheiten auf Anfrage der Redaktion vor. Der Zustellstützpunkt, der derzeit in Blaichach betrieben wird, sei nur ein Provisorium, teilt die Post mit.

