Alpgenossenschaft wehrt sich gegen Vorwürfe und widerspricht Landrätin Baier-Müller

Nachdem die Alpgenossenschaft den Bach im Rappenalptal bei Oberstdorf begradigt hat, wehrt sich ein Mitglied gegen die Vorwürfe. Und greift die Landrätin an.

22.12.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Im Streit um die Begradigung des Wildbachs im Rappenalptal bei Oberstdorf meldet sich nun Hannes Thaumiller von der Alpgenossenschaft zu Wort. Er behauptet, die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller habe bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 8. Dezember, die Unwahrheit gesagt.

Baier-Müller hatte damals der Alpgenossenschaft vorgeworfen, diese habe sich nicht an Abstimmungen gehalten und sei weit über die Maßnahmen hinausgegangen, die zuvor mit der Behörde abgestimmt worden waren. Thaumiller dagegen sieht kein Versäumnis aufseiten der Alpgenossenschaft, sagte er am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Vielmehr habe man sich korrekt verhalten.

Alpgenossenschaft: Gespräche mit Landratsamt anders verlaufen

Darüber hinaus seien die Gespräche mit dem Landratsamt Oberallgäu anders verlaufen, als von der Behörde dargestellt.

Landratsamt will sich zu den Aussagen nicht äußern

Und was sagt das Landratsamt zu den Thaumillers Aussagen? "Wir verweisen auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts Augsburg und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft", antwortet Sprecherin Brigitte Klöpf auf Nachfrage unserer Redaktion. Und: "Darüber hinaus werden wir, heißt das Landratsamt und Frau Landrätin Baier-Müller, uns zum Interview zunächst nicht weiter äußern."

Bund Naturschutz: Begrüßen, dass Alpgenossenschaft an Öffentlichkeit geht

Der ebenfalls von Thaumiller angegriffene Bund Naturschutz (BN) beharrt darauf, dass es sich bei dem Wildbach-Areal um ein „kartiertes Naturschutzgebiet“ handelt, für das klare Regeln gelten. „Es geht daher absolut nicht, dass die Alpgenossenschaft einen Baustopp ignoriert“, sagt Christina Mader, Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu. Grundsätzlich begrüße sie es aber, dass die Alpgenossenschaft nun an die Öffentlichkeit gehe und so „hoffentlich mehr Licht in die Angelegenheit“ bringt. Mader kritisiert das Landratsamt und bezweifelt, ob eine so weitreichende Maßnahme wie im Rappenalptal dort fachlich richtig angesiedelt ist. „Die Behörden müssen in Zukunft klaren sagen, was sie wollen – da reicht ein Aktenvermerk nicht, um die geltenden Regeln in einem Schutzgebiet einzuhalten.“

Während das Verwaltungsgericht Augsburg am 7. Dezember klar sagte, dass der Aktenvermerk des Landratsamtes nicht als Genehmigung für die Alpgenossenschaft zu werten sei, laufen die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwalt Kempten wegen „Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete“ weiter. Derzeit werte man Unterlagen und Befragungen aus, sagt Oberstaatsanwalt Sebastian Murer.

Das gesamte Interview mit Hannes Thaumiller von der Alpgenossenschaft lesen Sie heute Abend hier auf allgaeuer-zeitung.de oder in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung.