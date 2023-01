Rappenalptal: Oberstdorfer Alpgenossen nach Richterspruch "erleichtert"

Im Streit um Baggerarbeiten sieht sich die Alpgenossenschaft duch Gerichtshof bestätigt. Landratsamt verweist darauf, dass Entscheidung über Klage noch folgt.

20.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Sehr unterschiedlich fallen die Reaktionen auf die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) aus, das Beschwerdeverfahren zu den Baggerarbeiten im Rappenalptal einzustellen. Die Alpgenossenschaft zeigt sich „erleichtert“ und sieht sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt, dass ein Aktenvermerk des Landratsamtes als Baugenehmigung zu sehen war. Die Kreisbehörde hingegen betont, dass die Entscheidung im eigentlichen Klageverfahren beim Verwaltungsgericht noch ausstehe und der Gewässerausbau ohne Genehmigung umgesetzt wurde.

Worüber entschieden wurde

Die Münchner Richter des VGH haben in der Sache – also über die Klage der Alpgenossenschaft – noch keine Entscheidung getroffen. Das Eilverfahren wurde eingestellt, weil die vom Landratsamt in einem Bescheid geforderten Vermessungs- und Uferarbeiten mittlerweile von der Kreisbehörde selbst umgesetzt wurden. Gegen den Bescheid war die Alpgenossenschaft juristisch vorgegangen.

Der VGH hat jedoch die Verfahrenskosten dem Freistaat auferlegt. Diese Kostenentscheidung wird damit begründet, „dass die Beschwerde aufgrund formeller und inhaltlicher Mängel des Bescheids voraussichtlich erfolgreich gewesen wäre“. In diesem Zusammenhang kritisieren die Richter, dass die Alpgenossenschaft zu dem Verwaltungsakt nicht gehört wurde und die Frist zu kurz und nicht „zumutbar“ gewesen sei.

Das erklären die Richter

In dem Beschluss des VGH ist keine abschließende rechtliche Bewertung, sondern eine eingeschränkte gerichtliche Prüfung zu sehen. Dennoch geben die Richter auf zehn Seiten eine Einschätzung ab, wie die Vorkommnisse im Rappenalptal juristisch zu werten sind.

Sie führen zum Beispiel aus, dass der Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde, der den Aktenvermerk nach einem Treffen mit den Alpgenossen schrieb, formal nicht zuständig war, sondern das Wasserwirtschaftsamt. Hier widerspricht das Landratsamt: Es habe sich um „eine naturschutzfachliche Beratung zu nicht genehmigungspflichtigen, punktuellen Unterhaltungsmaßnahmen“ gehandelt. Dafür sei die untere Naturschutzbehörde zuständig.

Der VGH geht auch auf den Aktenvermerk ein: Damit habe das Landratsamt „unzweideutig zum Ausdruck gebracht, dass die geplanten Maßnahmen zur Modellierung des Flussbettes wünschenswert sind und die Baggerarbeiten beginnen dürfen.“. Dadurch habe die Kreisbehörde einen „Vertrauenstatbestand“ bei der Alpgenossenschaft begründet, „dass sie die besprochenen und in dem ihr übersandten Aktenvermerk beschriebenen Maßnahmen ohne weitere, noch separat einzuholende Genehmigung durchführen darf.“ Deswegen sei es – so das Gericht – „widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich“, den Alpgenossen die Illegalität der durchgeführten Arbeiten vorzuhalten.

So reagieren die Alpgenossen

Die Alpgenossen sehen sich durch den Beschluss des VGH bestätigt: „Der Verwaltungsgerichtshof sagt, dass wir auf die schriftliche Aussage des Landratsamtes vertrauen durften und der Aktenvermerk für uns wie eine Genehmigung zu sehen war“, erklärt Hannes Thaumiller, der Vorsitzende der Alpgenossenschaft in einer Stellungnahme. „Das Landratsamt scheint zwar seine Kompetenz deutlich überschritten zu haben, aber es ist nicht an uns, diesen Fehler jetzt auszubaden.“ Auch die dann folgenden Maßnahmen gegen die Alpgenossenschaft seien „illegal“ gewesen, kritisiert Thaumiller. „Weder wurden wir angehört, noch gewährte man uns ausreichend Zeit für die Umsetzung der getroffenen Anordnungen.“

Das sagt das Landratsamt

Die Kreisbehörde zeigt sich „überrascht und verwundert“ über die Entscheidung: „Wir haben fest mit einer anderen Einschätzung der Lage gerechnet“, teilt eine Sprecherin mit. Bei der Entscheidung handele es sich jedoch nur „um eine überschlägige, summarische Prüfung im Rahmen der Kostenentscheidung.“ Erst im Hauptverfahren würden Sachverhalte vertieft geprüft, Zeugen vernommen und schwierige Rechtsfragen beleuchtet. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die gängige Einschätzung weiter untermauern können, dass es sich bei den Maßnahmen im Rappenalptal um einen nicht genehmigten Gewässerausbau handelt, vor Ort aber nur punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen zur Schadensbeseitigung besprochen wurden“, teilt das Landratsamt mit. Die Einschätzung, dass der Aktenvermerk weder eine Genehmigung darstellt noch als solche auszulegen ist, habe auch der Verwaltungsgerichtshof geteilt.

