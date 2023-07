Reif für die Bayernliga? Mit diesem Kader startet der 1. FC Sonthofen

Der 1. FC Sonthofen startet gegen Schwaben Augsburg in die Bayernliga: mit dem Schwung aus der Meistersaison – und mit einem vielversprechenden Kader.

22.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Vier Jahre haben sie für die Rückkehr gekämpft. Nunist der Tag X gekommen. Am Samstag startet der 1. FC Sonthofen mit dem Heimspiel gegen Schwaben Augsburg in das „Abenteuer Bayernliga“.

Ab 18 Uhr empfängt der Aufsteiger von Trainer Benjamin Müller den Vorjahressiebten in der Baumit-Arena. 1519 Tage nach dem letzten Auftritt in der Bayernliga gibt es in der Kreisstadt wieder Fünftliga-Fußball zu bestaunen.

Vor dem Auftakt werfen wir mit Müller und Kapitän Manuel Wiedemann einen Blick auf Vorbereitung, Transfers, Teamgefüge und Saisonziel des FCS. „Wir sind bereit“, sagt Müller. „Der Fitnessstand ist gut und wir haben in den Tests gezeigt, dass wir als Mannschaft gut funktionieren können.“

Geduld und Vorfreude

Tief saß der Stachel nach dem bitteren Abstieg 2019. Umso enttäuschender waren die gescheiterten Aufstiegs-Versuche 2021 wegen des unsäglichen „Corona-Paragrafen“ und im vergangenen Jahr in der Relegation. „Alle im Verein haben uns unterstützt – auch, als wir es versaut haben“, sagt Kapitän Wiedemann. Für den 33-Jährigen, als Dienstältester vor seiner 13. Saison im FCS-Trikot, ist die Herausforderung speziell. „Es ist meine letzte Chance, Bayernliga zu spielen – mein persönlicher Traum.“

Diese Vorfreude teilt sein Coach, bei dem es seit dem Vorbereitungsstart kribbelt. „Schon die Tests haben Spaß gemacht, weil wir im Vergleich zu den Vorjahren gegen höherklassige Teams gespielt haben“, sagt Müller. „Es macht mehr Spaß. Es ist schlicht weniger Zufall als in der Landesliga.“

Hochkaräter in den Tests

Tatsächlich zeigten seine Schützlinge mit einer Ausnahme gegen Thalhofen ansprechende Leistungen, Spielwitz und eine überraschende Frühform. Dem 3:0-Erfolg gegen Egg an der Günz folgte ein achtbares 1:1 gegen die Reserve des FC Augsburg. Nach besagtem Ausrutscher gegen den FC Thalhofen (1:3) zeigte der FCS vielversprechende Leistungen gegen den Traditionsclub Homburg (0:3) und gegen Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen im Totopokal (3:5, n. E.).

Dazwischen lag noch das Blitzturnier um den „ASR“-Cup, bei dem Sonthofen Durach im Halbfinale und Kottern im Finale bezwang. „Wir haben in allen Spielen auch noch hintenraus einen guten Eindruck gemacht“, sagt Müller „Die Leistungen stimmen mich zuversichtlich, dass wir defensiv gut als Kollektiv arbeiten können. Offensiv waren wir gefährlich und kombinationsfreudig.“

Trainer Benjamin Müller: „Wir sind verletzungsfrei“

Auf diese Säulen hatte Müller auch seine Vorbereitung aufbauen wollen. Immerhin schwitzt der Landesliga-Aufsteiger seit 19. Juni in der Vorbereitung. In den ersten Wochen standen Krafteinheiten, Positionsspiele und Pressing auf dem Plan, ehe in Woche drei an der Schnellkraft, am Umschaltspiel und an Abschlüssen gefeilt wurde. In den letzten beiden Wochen ging es vorwiegend um taktisches Feintuning, um Standards sowie um die profunde Vorbereitung auf den ersten Gegner.

„Wir werden viel spielen und unvoreingenommen rangehen, damit wir einen Eindruck bekommen“, sagte Müller zum Auftakt mit Blick auf die Integration der Neuzugänge. „Es ist wichtig, Spielern viel Zeit zu geben und nicht nach wenigen Tests Bilanz zu ziehen.“ Die wichtigste Erkenntnis aber zog der Trainer erst zwei Tage vor dem Start in die Bayernliga. „Wir sind verletzungstechnisch sehr gut durchgekommen. Das ist die Grundlage.“

Sieben Neue, vier Junioren

Hauptaugenmerk der fünfwöchigen Vorbereitung lag für Müller und für Teammanager Bernd Kunze auf der Integration der Neulinge sowie der vier aufgerückten Juniorenspieler. Vom VfB Durach verstärkten Mittelfeldmotor Manuel Methfessel und Stürmer Dominik Portsidis (beide 24) den FCS. Mit Regionalliga-Erfahrung kam Offensiv-Allrounder Kutay Yel (20) aus Memmingen.

Die Defensive sollen Jannik Holzapfel (22, FC Wangen) und Maximilian Mayer (19, Memminger Bayernliga-A-Jugend) stabilisieren. Leon Rudenko wechselt von der Illertissener U19 nach Sonthofen, Boran Özden kehrt aus Kottern zurück. Aus der A-Jugend wurden Anton Ogger, Leo Schmid, Niklas Rohner und Benedikt Buchberger befördert. Angesichts dieser starken Fluktuation im Kader legte man bei der Kaderplanung großen Wert auf die charakterlichen Eigenschaften der Neuzugänge.

Eine Frage des Charakters

„Das Menschliche darf nie in den Hintergrund rücken. Wir wollen gute Charaktere finden und sie zu einer Mannschaft formen“, sagt Müller. Sein Kapitän schiebt vor dem Auftakt hinterher: „Alle Neuzugänge passen charakterlich gut ins Team, es fühlt sich sehr stimmig an“, sagt der 33-jährige Routinier. „Aber sie sind im Grunde sehr ruhig – der ein oder andere kann mehr aus sich rausgehen. Aber lieber so als andersherum. Wichtig ist, sie fügen sich gut ein und jeder weiß, wofür wir alle hier kämpfen.“

Bayernliga-Qualität ist da

Das „Wofür“ definieren Müller und Wiedemann unisono nicht durch eine gewisse Platzierung. Mit diesem punktuell angereicherten Kader sollte der Klassenerhalt allerdings Minimalziel sein – so angriffslustig darf der Aufsteiger ruhig sein. „Von der Qualität her sind wir dabei. Wir können eine gute Bayernliga-Mannschaft sein“, sagt Manuel Wiedemann. „Uns wird entgegenkommen, dass auch andere Gegner mit Plan agieren und das Spiel machen.“

Das wird der FCS schon beim Auftaktprogramm spüren, wenn es gegen Augsburg (für Müller „potenzielles Top-5-Team“), Regionalliga-Absteiger Rain und gegen Erlbach geht. „Das sind drei Brocken zum Start“, sagt Müller. „Deshalb wird es wichtig, dass wir im besten Fall mit dem Selbstbewusstsein rausgehen: Wir können jeden in der Liga schlagen. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass das so ist.“