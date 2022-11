Nach Einbrüchen in Rettenberg: Polizei sucht mit Fotos nach dem Täter

Zwei Einbrüche in einer Nacht geschahen Anfang November in Rettenberg. Die Polizei veröffentlicht nun Bildaufnahmen des Täters.

09.11.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Nach zwei Einbrüchen in Rettenberg hat die Polizei für die Suche nach dem bislang unbekannten Täter nun mehrere Fahndungsfotos veröffentlicht.

Der Täter gelangte laut Polizei wahrscheinlich über die Werkstatt in das Gebäude und entwendete rund 50 Euro aus dem Aufenthaltsraum. Anschließend versuchte er offenbar, die Kasse zu öffnen, scheiterte aber beim Versuch. Der Unbekannte streifte anschließend durch die Räume, entwendete aber keine weiteren Wertgegenstände oder Geld.

Rettenberg: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Polizei vermutet Zusammenhang

In der selben Nacht kam es an einem Anwesen in Altach in Rettenberg zu einem weiteren Einbruchversuch. Die Polizei vermutet deshalb einen Zusammenhang der beiden Fälle.

Der Täter soll mittleren Alters sein, hatte zur Tatzeit einen hellen Rucksack mit schwarzen Streifen und Trägern an, vermutlich dunkle Winterhandschuhe, Jogginghose und Sportschuhe. Er trug außerdem einen Kapuzenpulli über der Jacke und eine Stirnlampe. Auffällig war sein Gang: Er hat sogenannte O-Beine. Die Polizei Immenstadt bittet um Hinweise unter 08323-96100.

Lesen Sie auch

Polizeimeldungen aus dem Oberallgäu Unbekannte verwüsten mehrere Schrebergärten in Sonthofen

Lesen Sie auch: Student sitzt in München mit Waffe in Uni-Vorlesung