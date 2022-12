„Ich hoffe, das Angebot bleibt auf Dauer“ - Das halten Oberallgäuer vom Ringbus

Florian Rößner aus Burgberg nutzt den Ringbus zwischen Immenstadt und Sonthofen regelmäßig. Dass die Probephase bis Ende 2023 verlängert wurde, erleichtert ihn.

20.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Ein Berufsschüler steigt am Mittag ein in den Ringbus, der vom Bahnhof Immenstadt abfährt. Ein 15-Sitzer mit bequemen Seseln. Nein, anschnallen muss man sich nicht, sagt Fahrer Ilya Parlar. Das sei im Linienverkehr nicht nötig. Bis Burgberg ist es eine Fahrt ohne Zustieg. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. „Heute Morgen ist an jeder Haltestelle jemand eingestiegen“, sagt der Busfahrer, „das ist ganz unterschiedlich.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.