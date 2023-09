Schlachthaus-Sonthofen: Nach Abriss soll Neubau in Ofterschwang entstehen

Das Schlachthaus Sonthofen muss Anfang 2024 abgerissen werden. Das ist notwendig, weil eine B 19-Brücke erneuert werden muss. Ein Neubau ist in Planung.

29.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Das Schlachthaus Sonthofen ist für Bauern in der Region wichtig. Es ist beliebt. Viele Familien kaufen dort ein nach dem Motto: aus der Region – für die Region. Es ist eine der wenigen Schlachthäuser im südlichen Oberallgäu und eines der großen. Es muss aber weichen, für eine Erweiterung der B 19 in diesem Bereich (wir berichteten). Das Schlachthaus soll aber neu gebaut werden auf einem Areal in der Nähe, allerdings auf Ofterschwanger Flur. Das Bauverfahren dafür läuft. HIer ein Überblick:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.