Schluss mit bis zu 21 Euro Parkgebühren in Münzen: Oberstdorf stellt Automaten um

Wer länger in Oberstdorf parken will, muss derzeit noch viel Kleingeld haben. Neue Automaten ermöglichen bald die Zahlung mit Handy und Karte.

18.08.2021 | Stand: 07:06 Uhr

Neun Euro kostet ein Tagesticket auf dem Parkplatz an der Nebelhornbahn in Oberstdorf. Zwar bekommt der Autofahrer fünf Euro zurückerstattet, wenn er ein gültiges Seilbahnticket vorweisen kann. Doch, was tun, wenn man keine neun Euro Kleingeld in der Tasche hat? Denn wer dort ein Ticket lösen will, kann weder mit einem Geldschein noch mit EC-Karte bezahlen. „Wir sind gerade dabei, die Parkautomaten umzustellen. Dann ist es möglich, überall mit einer EC-Karte oder der Parkster-App zu bezahlen“, sagt Marketing-Leiter Jörn Homburg.