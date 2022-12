Simone Vogler sagt: "Manch einer schafft sich auf"

Die neue Kreisbäuerin aus Schöllang will sich auch um die Nöte von Bauernfamilien kümmern. Was ihr wichtig ist und wie sie sich selbst bezeichnet.

04.12.2022 | Stand: 19:51 Uhr

Sternenhimmel, Alpenglühen und Sonnenstrahl: so heißen die Ferienwohnungen, die Voglers am „Andreashof“ in Schöllang anbieten. Die Wohnungsnamen lassen Rückschlüsse auf die Gastgeberin am Milchviehhof zu: Simone Vogler (51) verbreitet gerne gute Laune, manche würden sagen, sie ist ein Sonnenschein. Vogler nennt sich selbst „quirlig“. Sie ist die neue Kreisbäuerin im Oberallgäu, seit einigen Monaten im Amt – und will sich unter anderem um bäuerliche Imagepflege bemühen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.