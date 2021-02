Weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren im Oberallgäu. Daran ändern auch viele Skitourengeher nichts. Eine Straße musste erneut gesperrt werden.

Die Skilifte stehen still – und die Bergwacht hat wenig zu tun. Dieses Fazit zieht Peter Haberstock, Geschäftsstellenleiter der Bergwacht Allgäu in Immenstadt für Januar und den halben Februar. Ein Sprecher der Bergwacht Oberstdorf sagt: „Normalerweise haben wir in der Zeit 400 bis 500 Einsätze, jetzt können wir sie an zwei Händen abzählen.“ Die Parkplätze aber sind überall voll – zumindest am Wochenende bei gutem Wetter.