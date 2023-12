Sonthofener Kommandant fordert: Feuerwehrzufahrten freiräumen

Wenn die Zufahrten für die schweren Einsatzfahrzeug unpassierbar sind, können Brände nicht gelöscht und Menschen nicht gerettet werden. Die Feuerwehr warnt.

06.12.2023 | Stand: 06:26 Uhr

Damit die Feuerwehren bei einem Notfall auch im Winter schnell eingreifen können, appelliert der Sonthofer Feuerwehrkommandant Markus Adler an alle Grundstücksbesitzer, ihre Feuerwehrzufahrten zu räumen. „Im Ernstfall ist es wichtig, dass wir an den ausgewiesenen Feuerwehrzufahrten ans Gebäude kommen und die umliegenden Hydranten nutzen können“, sagt Adler. Auch müsse die Drehleiter bei einem Brand schnell in Position gebracht werden. (Lesen Sie auch: Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen)

Feuerwehr-Kommandant: "Ich appelliere wirklich an alle"

Die Schneefälle der vergangenen Tage von mehreren Zentimetern haben schon jetzt Feuerwehrzufahrten unpassierbar für die schweren Einsatzfahrzeuge gemacht. Um Personen schnell retten und auch Brände löschen zu können, sei es wichtig, dass die Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Feuerwehren uneingeschränkten Zugang auf die ausgewiesenen Flächen haben. „Ich appelliere wirklich an alle: Befreit die Hydranten von Schnee und räumt die Feuerwehrzufahrten frei,“ sagt Adler. Nur so könne sichergestellt werden, dass auch im Winter die Feuerwehren schnell Leben retten können.

