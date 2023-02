Sonthofer Traditionsbetrieb Elektro Hummler muss schließen

Der Inhaber von Elektro Hummler fühlt sich gezwungen, das Unternehmen aufzugeben. Die Nachfolger-Suche blieb ohne Erfolg.

Von Erik Perrey

25.02.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Über 35 Jahre konnten Kunden auf den Service des Elektrobetriebs Hummler in Sonthofen zählen, am 31. März ist damit Schluss. Inhaber Thomas Burger muss wegen gesundheitlicher Probleme aufhören. Auch die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos. Darum bleibt Burger keine andere Wahl, er muss das Geschäft schließen. Seit 1985 arbeitete er in dem Betrieb, 2005 übernahm er die Geschäfte von seinem Schwiegervater Josef Hummler und führte das Unternehmen mit Unterstützung seiner Frau Angelika Burger weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.