Was die Krise für die Vereine bedeutet. Die Vorsitzenden vermissen den persönlichen Kontakt, haben aber Ideen, damit der Zusammenhalt nicht verloren geht.

22.01.2021 | Stand: 18:24 Uhr

Bereits im Lockdown während des Frühjahrs 2020 kam das Leben in den Oberallgäuer Vereinen zum Erliegen. Sportvereine konnten nicht mehr trainieren, Chöre, Musikkapellen und Trachtler nicht mehr proben und auftreten. Jetzt herrscht erneut Stillstand. Wir haben einen Blick in das Vereinsleben in der Region geworfen.