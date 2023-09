Tausende Besucher beim Viehscheid in Oberstdorf: Söder und Aiwanger mischen sich unters Volk

Neben vielen Besuchern tauchen beim Viehscheid auch ranghohe Politiker wie der Ministerpräsident und sein Stellvertreter auf. Beide versprechen Wolf-Abschuss.

13.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Tausende Besucher warteten am Scheidplatz im Ried als die Alpe Bierenwang als erste Herde mit rund 230 Tieren einzog. Es folgten Rappenalpe, Taufersberg, Biberalpe und Haldenwang. Insgesamt kamen laut Veranstalter 1023 Stück hochgeälptes Jungvieh zum Viehscheid in Oberstdorf, zu dem auch am späten Vormittag noch zahlreiche Besucher ans Nordic Zentrum strömten. Denn das Brauchtum hat nicht nur für die Älpler und ihre Familien eine große Bedeutung, sondern auch für den Tourismus in der Region: Viele Gäste reisen ins Oberallgäu, um den Viehscheid zu erleben. (Lesen Sie auch: Der schönste Knochenjob der Welt: Ein Alpsommer in den Allgäuer Bergen)

Söder: "Der Wolf gefährdet die Alpwirtschaft"

Gekommen waren in der Hochphase des Landtagswahlkampfes auch hochrangige, politische Gäste: Ministerpräsident Markus Söder bahnte sich mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek seinen Weg durch die Menschenmenge. In seiner Rede hob er die Bedeutung der Alp- und Landwirtschaft für Bayern hervor. In Bezug auf Kritik, der Viehscheid sei zu gefährlich für die Tiere, die ins Tal getrieben werden, sagte Söder. „Dann müssen wir aber auch über Verbote reden, wenn Großstädter am Wochenende ins Gebirge gehen.“ Einem Tier, das ein halbes Jahr auf der Alpe verbringe, gehe es besser als einem Tier, dass zwölf Monate im Stall steht, sagte der Ministerpräsident. Er versprach, den Abschuss von Wölfen in Bayern zu ermöglichen, denn dieser gefährde die Alpwirtschaft. „Der Wolf bedroht die Alpwirtschaft“, sagte Söder. „Und dann verschwindet auch das Kulturgut der Heimatpflege.“

Aiwanger: "Preisdiktate bringen Landwirte in Bedrängnis"

Während Söder am Rednerpult stand, mischte sich Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) unters Volk, posierte für Fotos, nahm für eine Brotzeit am Biertisch Platz und suchte das Gespräch mit den Scheid-Besuchern. Aiwanger hob die Bedeutung des Viehscheids für den Tourismus in der Region hervor. „Das ist ein kulturelles Ereignis“, sagte Aiwanger. „Ohne die Alpwirtschaft wäre unser Tourismus in Bayern nicht denkbar.“ Auch er forderte, den Abschuss des Wolfs zu ermöglichen. „Andere EU-Mitgliedstaaten wie Schweden und Finnland schaffen es auch.“ Angesichts der Preismisere in der Landwirtschaft forderte Aiwanger eine kartellrechtliche Überprüfung der marktbeherrschenden Stellung des Lebensmittelhandels. „Die Preisdiktate bringen immer mehr Landwirte in Bedrängnis“, sagte der Bayerische Wirtschaftsminister. „Es darf nicht sein, dass Landwirte, Molkereien, Brauereien, Mühlen oder Schlachthöfe unter schlechten Preisen leiden, während die Konzerngewinne steigen.“

Lesen Sie auch: Wolf und Anbindehaltung: Landwirtschaftsminister Özdemir in Kempten