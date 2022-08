Viehscheid in Thalkirchdorf 2022: Das ist beim Thaler Scheid geboten

Der "Thaler Viehscheid" fällt traditionell etwas kleiner aus als Großveranstaltung im benachbarten Oberstaufen - doch gerade deswegen schätzen ihn viele Gäste.

30.07.2022 | Stand: 07:18 Uhr

In Thalkirchdorf findet der zweite, weniger bekannte und etwas kleinere Viehscheid der Oberallgäuer Tourismusgemeinde Oberstaufen statt. Unterschätzen sollte man den Thaler Scheid deshalb aber auf keinen Fall. Gerade weil es im Vergleich zur großen Party in Oberstaufen etwas ruhiger zugeht, schätzen viele Einheimische das Fest. Was am Viehscheid-Wochenende auf dem Scheidplatz und im Festzelt geboten ist, erfahren Sie hier.

Wann findet der Viehscheid in Thalkirchdorf 2022 statt?

Nach zweijähriger Corona-Pause wird das Heimkommen des Jungviehs endlich wieder mit einem großen Fest in Thalkirchdorf gefeiert. Der Viehscheid findet am Freitag, 16. September 2022, und Samstag, 17. September 2022, in Thalkirchdorf statt - wie immer also eine Woche nach dem Viehscheid im benachbarten Oberstaufen.

Wann fängt der Viehscheid in Thalkirchdorf an?

Etwa 750 Schumpen und ihre Treiber werden am Freitag, 16. September, ab 9 Uhr am Scheidplatz erwartet.

Welche Bands spielen im Festzelt in Thalkirchdorf?

Traditionell spielt die Musikkapele Thalkirchdorf am Freitag ab 10 Uhr, also eine Stunde nachdem die Schumpen im Dorf ankommen. Ebenfalls ein Klassiker beim Thaler Scheid: "Krainer Express", Die Musiker spielten bereits in den vergangenen Jahren am Freitagabend im Festzelt und haben den Viehscheid auch in diesem Jahr fest Terminkalender stehen.

Am Samstagabend stehen dann zunächst "Bockstark" auf der Bühne im Festzelt, anschließend spielen die "Allgäu Feager".

Wie viele Tiere kommen beim Viehscheid in Thalkirchdorf an?

In den Jahren 2018 und 2019 waren es laut Veranstalter jeweils etwa 800 Schumpen. Heuer sind wohl etwas weniger: 750 Tiere werden erwartet.

Anfahrt und Ort des Viehscheids Thalkirchdorf 2022

Der Viehscheids findet am Thalkirchdorfer Skilift, Kirchdorfer Straße 31 in 87534 Oberstaufen, statt - also westlich des Dorfs. Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt jeweils über die B308 von Oberstaufen oder Immenstadt aus.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.