Lange war es fraglich: Jetzt steht das Festzelt zumViehscheid in Wertach

In Wertach hatte die Gemeinde monatelang niemanden gefunden, der sich um ein Festzelt kümmerte: Lubica Riedmiller und Felix Widenmayer haben sich angeboten.

17.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Festzelt in Wertach steht. Und schon vor dem Viehscheid wird am Samstagabend darin gefeiert. Lubica Riedmiller, die seit Monaten auch für Veranstaltungen im „Engel“ verantwortlich zeichnet, hat sich ein Herz gefasst und zusammen mit Felix Widenmayer (Geschäftsführer der Rettenberger Brauerei Engelbräu) um ein kleines, aber feines Zelt samt Bewirtung gekümmert. Im Frühjahr hatten die Verantwortlichen der Gemeinde befürchtet, dass der Viehscheid dieses Jahr zwar wie immer mit Krämermarkt, aber ohne Festzelt sein würde.

Die langjährigen Verantwortlichen fürs Festzelt hatten nach dem vergangenen Jahr den Ausstieg aus dem Festzeltaufbau samt Bewirtung angekündigt. Unter den Vereinen fand Bürgermeisterin Gertrud Knoll niemanden, der bereit war, diese große Aufgabe zu übernehmen.

Junge Leute engagieren sich

Lubica Riedmiller aber wollte, gab der Bürgermeisterin ein „Ja“. Warum eigentlich? „Das wäre doch schade, wenn da nichts zum Feiern wäre. Ein Festzelt beim Viehscheid hat Tradition,“ sagt die 30-Jährige und fügt an. „Das ist doch cool, dass sich jetzt junge Leute engagieren und da was auf die Beine stellen.“

Alphornblasen beginnt am Montag um 8.30 Uhr

Am Donnerstag beim Aufbau des Zelts hatten Riedmiller und Widenmayer, der Anfang 40 ist, ungefähr 20 Helfer an der Seite. Am Viehscheid sind es laut Riedmiller ungefähr 50, die mitarbeiten. Gegen 8.30 Uhr beginnt am Montag das Alphornblasen am Wertacher Scheidplatz, dann geht es los mit der Musik im Zelt.

Musikkapellen spielen im Festzelt

Zunächst spielen die Musikkapellen Schwarzenberg und Wertach, später dann die „Riedberg Party Band“. Die Herden der sechs Alpen treffen zwischen 8.30 und 11.30 Uhr am Scheidplatz ein. Und dann ist traditionell viel los im Festzelt. Darauf ist Lubica Riedmiller eingestellt. Weil es mit der Gastronomie am Ort seit ein paar Jahren mau aussieht (vor drei Jahren schloss das Restaurant im „Engel“, vergangenes Jahr machte der „Hirsch“ zu) hat sie sich ein besonderes Bewirtungskonzept überlegt. Es soll Kässpatzen, Burger, Maultaschen, Fleischküchle, aber auch Kuchen und Kaiserschmarrn geben. Das

Essen wird draußen in verschiedenen Hütten nah beim Festzelt zu holen sein. Wer im Zelt etwas trinken will, werde bedient.

Das Programm steht:

Bereits am Sonntag, 17. September, steht um 10.30 Uhr im Gasthof Engel ein politischer Frühschoppen auf dem Programm. Der Viehscheid in Wertach beginnt am Montag, 18. September gegen 8.30 Uhr mit einem Alphornblasen am Scheidplatz. Die Herden der sechs Alpen treffen dort zwischen 8.30 und 11.30 Uhr mit etwa 700 Rindern ein.

