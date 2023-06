Unfall: Wer sagt es den Angehörigen?

Ein Radler stürzt nachts in Kempten, verliert das Bewusstsein und kommt in der Klinik. Keiner benachrichtigt die Angehörigen. Gibt es eine Informationspflicht?

09.06.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Ein junger Mann ist nachts mit dem Fahrrad unterwegs – in diesem Fall in Kempten – es könnte aber überall sein. Er stürzt, verliert das Bewusstsein. Gegen 4 Uhr morgens findet ihn am Samstag eine Zustellerin der Allgäuer Zeitung. Er liegt regungslos neben seinem Rad auf der Straße. Die Frau ruft die 112 an. Polizei und Rettungsdienst kommen. Der 32-Jährige wird in die Notaufnahme gefahren und später mit Kopf und Wirbelsäulenverletzungen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Die Angehörigen – die Mutter wohnt in Kempten, der Vater in Bad Hindelang – erfahren nichts vom Unfall. Die Mutter sagt: „Es ist schlimm, wenn man nicht informiert wird, dass der Sohn schwer verletzt gefunden wurde.“ Wenn ein Unfall passiert, wer sagt es den Angehörigen?

