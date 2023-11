Unfall nahe der B19 in Rettenberg mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bei Rettenberg im Oberallgäu sind am Freitag drei Autos zusammengestoßen. Niemand wurde verletzt.

04.11.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Am Freitagvormittag hat es auf der Straße zwischen Rettenberg und Immenstadt an der Anschlussstelle Rauhenzell einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Laut dem Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro, niemand wurde verletzt.

Unfall bei Rettenberg an der B19-Auffahrt: Niemand verletzt

Ein 26-Jähriger wollte links abbiegen, um auf die B19 aufzufahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 41-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto des 41-Jährigen auf ein weiteres Auto geschoben, das von der B19 kam und nach Rettenberg abbiegen wollte.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.