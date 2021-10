Unwetter-Drama und Hallen-Chaos: Burgbergs Volleyballerinnen vor harter Saison

Zwangspause, Hochwasser, Suche nach der Halle: Der TSV Burgberg hat turbulente Monate hinter sich. Samstag ist Bayernliga-Start – zuhause, aber nicht daheim.

15.10.2021 | Stand: 11:03 Uhr

Historisch wird es allemal – in jeder Hinsicht. Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg stehen vor der ersten kompletten Bayernliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte – so die Hoffnung. Der Kader ist verstärkt, der Teamname gewechselt – doch einen herben Dämpfer gibt es schon jetzt: Nach dem Unwetter im Sommer stehen den Oberallgäuerinnen aber weder die heimische Grüntenhalle in Burgberg noch die mögliche Ausweichhalle in Blaichach zur Verfügung. Deshalb bestreitet das Team von Trainer Robin Wirth den Saisonauftakt am kommenden Samstag ab 16 Uhr gegen den TSV TB München II auch in der Immenstädter Julius-Kunert-Halle. Wir blicken auf turbulente Monate zurück und analysieren den Kader.