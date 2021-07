Unwetter im Oberallgäu: Wassereinbruch in Blaichacher Schule und Kindergarten

Starkregen und Hagel sorgten am Montagabend für teils chaotische Verhältnisse im südlichen Oberallgäu. Ein Überblick.

26.07.2021 | Stand: 21:28 Uhr

Rabenschwarze Wolken zogen gestern Nachmittag über das südliche Oberallgäu, dann legte das Unwetter los: Platzregen und Hagel sorgten für teils chaotische Verhältnisse. Vor allem Sonthofen, Burgberg, Rettenberg und Blaichach waren betroffen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden keine Personen verletzt.

Vor allem in Sonthofen fiel das Unwetter nach Angaben der Einsatzzentrale im Kemptener Polizeipräsidium besonders heftig aus: Hier liefen zahlreiche Keller voll, Straßen waren überflutet. Am Goymoos-Kreisel zwischen Immenstadt und Rettenberg spielten sich kurzzeitig dramatische Szenen ab: Vier Insassen eines Autos waren in ihrem Fahrzeug eingesperrt, da das Wasser bis zur Motorhaube stand. Wasserwacht und Technisches Hilfs-Werk waren im Einsatz, alle Personen konnten gerettet werden. Angrenzende Felder nahe des Kreisverkehrs waren großflächig überflutet.

Am späteren Nachmittag folgte dann die nächste Meldung, die zunächst Schlimmeres befürchten ließ: Offenbar drohte im Ofterschwanger Ortsteil Oberzollbrücke ein Hang abzurutschen. Mehrere Wohnhäuser wären davon betroffen gewesen. Als sich die Einsatzkräfte allerdings die Lage vor Ort anschauten, konnten sie laut Polizei Entwarnung geben. Es bestand keine Gefahr für Anwohner. Lediglich die Wassermassen bahnten sich ihren Weg ins Tal.

In Blaichach kam es einem Kindergarten sowie in der Grund- und Mittelschule zu einem Wassereinbruch, wie betroffene Eltern am Montagabend erfuhren. Dadurch ist am Dienstag die Betreuung der Kinder nur eingeschränkt möglich. (Am Wochenende wurde vor allem das Ostallgäu vom Starkregen getroffen)

Das Gerücht, dass das Handynetz ausgefallen sei, konnte die Polizei nicht bestätigen: Da eine Vielzahl an Notrufen eingegangen sei, war das Netz vermutlich überlastet, erklärte ein Sprecher.

Lesen Sie auch

Keine Besserung in Sicht Unwetter in Teilen Deutschlands hält Einsatzkräfte auf Trab

Das Landratsamt Oberallgäu rief Autofahrer am Montagabend zu äußerster Vorsicht auf und riet dazu, auf unnötige Fahrten in der Region zu verzichten.

Bilderstrecke

Hochwasser im Oberallgäu

1 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer 2 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer 3 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer 4 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer 5 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Davor Knappmeyer 6 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Tobias Beck Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Tobias Beck 7 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss 8 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss 9 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss 10 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Sophia Ungerland Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Sophia Ungerland 11 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Sophia Ungerland Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Sophia Ungerland 12 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Rolf Grummel Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Rolf Grummel 13 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Benjamin Liss 14 von 14 Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Thomas Weiß Auch im Oberallgäu hat es am Montag stark geregnet. Teils kam es zu Überschwemmungen und schwerem Hagel. Bild: Thomas Weiß 1 von 14 Der Goymoos-Kreisel zwischen Rettenberg und Immenstadt wurde komplett überschwemmt. Hier mussten vier Personen aus einem Auto befreit werden. Bild: Davor Knappmeyer Der Goymoos-Kreisel zwischen Rettenberg und Immenstadt wurde komplett überschwemmt. Hier mussten vier Personen aus einem Auto befreit werden. Bild: Davor Knappmeyer

Den Live-Ticker zum Unwetter-Abend finden Sie hier.