Randalierer wüten auf dem Sportplatz: Was Wertach jetzt unternehmen will

07.06.2023 | Stand: 07:40 Uhr

Dass „Vandalismus“ ein Thema in der Sitzung eines Gemeinderats ist, hat Seltenheitswert im Oberallgäu. In Wertach machten Bürgermeisterin Gertrud Knoll und Hauptamtsleiter Jörg Meyer ihrem Ärger über einige mutwillige Beschädigungen Luft: Dabei geht es unter anderen um einen kaputten Mähroboter, eine mit Absicht verstopfte Toilette und ein Glasdach, das verschwunden war – später aber wieder auftauchte.

Vorsätzlich verstopfte Toilette - mindestens 6000 bis 7000 Euro Schaden

„Seit eineinhalb Jahren haben wir immer wieder Schäden, vor allem am Fußballplatz“, sagt auf Nachfrage der Redaktion Bürgermeisterin Gertrud Knoll. Heftig sei es am öffentlichen WC gewesen. „Da entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.“ Eine Getränkedosen wurde durch den Abfluss der Toilette gedrückt bis sie nicht mehr zu sehen war. „Nur die Verstopfung war sichtbar“, sagt Jörg Meyer. Um das zu reparieren mussten die Mitarbeiter des Bauhofs „alles demontieren und aufgraben. Das war reine Handarbeit“. Rechne man den Maschinen, Personal- und Materialeinsatz kommen da laut Meyer „bestimmt 6000 bis 7000 Euro zusammen“. Meist würden Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs diese Schäden reparieren. Meyer: Das passiert dann zu Lasten anderer Arbeiten, die auch dringend erledigt werden müssten.“ Es werde „völlig unnötig öffentliches Geld der Steuerzahler verschwendet, nur weil einige wenige ihre Zerstörungswut ausleben“ (Lesen Sie auch: In Wertach wird viel gebaut).

Das Fußballtor auf dem Sportplatz wurde laut Meyer umgeworfen. Zudem sei der relativ neue Mähroboter dann auf das am Boden liegende Netz gesetzt worden mit dem Resultat, dass das „Netz zerschnitten und der Mähroboter beschädigt ist“. Er brauche neue Schneidemesser. Diesmal wurde die Polizei nicht informiert. Vergangenes Jahr bei Schmierereien in der Dusche im Sportgebäude seien die Täter tatsächlich ermittelt worden. Aber diesmal wollten die Verantwortlichen einfach an die Öffentlichkeit. Es soll Thema im Ort werden, dass es Vandalismus gibt. Meyer hofft auf Zivilcourage und „dass so vielleicht die ein oder andere Tat vermieden werden kann“.

Vandalismus in anderen Oberallgäuer Kommunen kein Thema

In Bad Hindelang ist Vandalismus laut Hauptamtsleiter Manfred Berktold kein Thema. Dort ist, im Gegensatz zu Wertach, der Fußballplatz mit einem Maschendrahtzaun umgeben. In Oberstaufen habe es auch keine besonderen Vorkommnisse gegeben. „Dass Blumen aus Kübeln gerissen werden, vermutlich durch alkoholisierte Personen, kommt hin und wieder vor“, sagt Ordnungsamtsleiter Philipp Hochstatter.

Aus Sonthofen heißt es, dass es „immer wieder zu Verunreinigungen in der Fußgängerzone kommt“, aber dass es „kaum Vandalismus im eigentlichen Sinne, nämlich der Zerstörung fremden Eigentums bei uns im öffentlichen Bereich gibt“, schreibt Pressesprecherin Kerstin Spiegelt. Es sei bislang ruhig in Sonthofen.

Plötzlich war das Vordach der öffentlichen Toilette am Wertacher Rathaus weg. Es wurde wieder angeschraubt. Bild: Jörg Mayer

Ein Vorfall mit gutem Ende: Reumütig mit gesenktem Kopf entschuldigt

Und manchmal kommt ja auch alles zu einem versöhnlichen Ende. Wertachs Hauptamtsleiter erzählt vom Vordach der öffentlichen Toilette beim Rathaus, das abgeschraubt – und zunächst nicht mehr gefunden wurde. Das war wohl in der Nacht auf Pfingstmontag. In dieser Nacht gibt es in Wertach eine Tradition die „Lärchen“ heißt – und ähnlich wie in der Freinacht auf den 1. Mai abläuft. Dann werden Sachen versteckt, die nicht niet- und nagelfest sind, sagt Meyer. Das Vordach der Toilette sei zwar fest angeschraubt gewesen. Aber in beschwipstem Zustand hätten das zwei Jugendliche abgeschraubt und versteckt.

„Die kamen dann reumütig mit gesenktem Kopf zu mir ins Büro, haben sich entschuldigt und das Dach wieder angeschraubt.“ So schaut ein gutes Ende einer Geschichte aus.

