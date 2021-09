Verdienstmedaille für Dieter Fischer

Innenminister Joachim Herrmann zeichnet Dieter Fischer, den langjährigen Rathauschef von Burgberg, aus und würdigt seine Verdienste für die Umwelt.

06.09.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Innenminister Joachim Herrmann hat bei einer Feierstunde in Friedberg Dieter Fischer mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Der langjährige Bürgermeister von Burgberg habe sich mit Nachdruck für das Wohl der Gemeinde eingesetzt. „Gleichzeitig vertrat er mit großem persönlichem Engagement erfolgreich die gemeindlichen Interessen in den verschiedensten Verbänden und Vereinen“, hieß es in der Laudatio des Ministers.

Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und das Miteinander aller Akteure im Ort seien ihm stets ein besonderes Anliegen gewesen. Bei der Aufarbeitung der Umweltschäden im Gemeindegebiet durch die schweren Sturmereignisse oder das Pfingsthochwasser in den neunziger Jahren habe er wirkungsvoll die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen koordiniert, um nachhaltige Schutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, begründete Herrmann die Ehrung.

Dieter Fischers Anteil am Ausbau der Infrastruktur

Wesentlichen Anteil habe Fischer am Ausbau der überörtlichen Verkehrsinfrastruktur. Besonders gewürdigt wurde seine „frühzeitige und überaus qualifizierte Mitarbeit“ bei der bayernweiten Einführung eines geografischen Informationssystems. So bekamen auch „kleinere Kommunen ein wertvolles digitales Instrument zur Verfügung“, um etwa Bauleitplanung oder Liegenschaftsverwaltung schneller und effizienter zu steuern, heißt es in Herrmanns Laudatio.

Lesen Sie auch:

Dieter Fischer wird Alt-Bürgermeister

Burgberger Bürgermeister hört nach 30 Jahren auf

Lesen Sie auch

Mittelzentrum Buchloe: Welche Strahlkraft hat die Gennachstadt? Serie "Was macht Buchloe aus?"

Unwetterschäden in Burgberg lassen Ideen reifen