Verkehrsschau in Rettenberg: wo sich was ändern wird

Einmal im Jahr schaut Rettenbergs Bürgermeister mit Fachleuten, unter anderem von der Polizei, wie Straße und Wege in der Gemeinde sicherer werden können.

03.12.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Auf welchen Straßen und an welchen Wegen soll es anders werden, wo kommt es den Rettenbergern gefährlich vor? Die Bürger können Vorschläge einbringen, die werden dann bei einer Verkehrsschau mit Vertretern des Landratsamts, des staatlichen Bauamts und der Polizei einmal im Jahr vor Ort durchgesprochen, sagt Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Im Gemeinderat stellte er vor Kurzem die Punkte dar, um die es 2023 ging.

Kein Tempo 40 für Kranzegg

Einige Kranzegger wünschten sich, dass die Höchstgeschwindigkeit durch den Ort bei der Kapelle auf Tempo 40 km/h reduziert wird. "Es bleibt aber bei 50", sagte Weißinger. Begründet worden sei das damit, dass die Gefahrenhinweise auf eine Engstelle bei der Kapelle aus beiden Fahrtrichtungen zu sehen seien. (Lesen Sie auch: Berghüttenprogramm: Wasserleitungsbau ohne Grüntenhütte). Wer vom Ortsteil Reichen auf die Kreisstraße fahren will, der sieht schlecht in die Straße ein, monierten einige Bürger. Die Lösung soll ein Stellplatz bringen, der abgebaut wird. Zudem soll die Hecke dort regelmäßig gut zurückgeschnitten werden, damit die Sicht auf die Straße besser wird. Es hieß, ein Verkehrsspiegel sei nicht nötig.

Tempo 20 im Bichelweg

Langsam fahren in Rettenberg Richtung Schule, Sportplatz und Kindergarten. Dazu werden die Verkehrsteilnehmer mit Schildern aufgefordert, die auf Tempo 20 als Höchstgeschwindigkeit hinweisen. Das gilt nun vom Beginn des Bichelwegs am Rathaus und der Schule vorbei bis zu den Tennisplätzen. (Lesen Sie auch: Ex-Skirennläufer Albert Burger ist tot)

Untermaiselstein Kinder

"Eine Anfrage lag vor, ob an der gefährlichen Schulbushaltestellenquerung bei der Dorfstraße 31

etwas geändert werden kann", sagte Weißinger. Im Sommer sei dort eine Art Querungshilfe aus Gummi eingebau worden. Die soll

das ganze Jahr über bleiben. Höchstgeschwindigkeit 30 gelte dort schon seit Jahren.

An der Freidorfer Straße sollen Figuren, die spielende Kinder darstellen, darauf aufmerksam machen, dass dort plötzlich Kinder auftauchen könnten. Eine geforderte Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 an dieser Hauptstraße durch Untermaiselstein sei rechtlich nicht durchsetzbar, sagte Weißinger. Der Grund: Das Grundstück des Kindergartens grenzt nicht direkt an die Freidorfer Straße an, sondern ist ein Stück entfernt in einer Seitenstraße.

Ortstafel für Humbach?

Ist das Aufstellen einer Ortstafel möglich?, war ein Thema, das in Humbach angesprochen wurde.

Durch den kleinen Weiler führt eine Kreisstraße. Die wurde und wird in diesem Bereich noch saniert. Nach Abschluss der Arbeiten

will das Landratsamt besprechen, was möglich ist für Humbach und Umgebung.

