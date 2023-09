Jetzt mit Video: So schön war der Viehscheid in Bad Hindelang

1000 junge Rinder kommen ins Tal. Als Erstes treffen die Tiere der Alpe Hasenegg ein, allerdings ohne Kranzrind. Unsere schönsten Fotos und unser Video.

11.09.2023 | Stand: 21:35 Uhr

Der Viehscheid ist eines der großen Feste im Jahresreigen in Bad Hindelang: Im Festzelt spielt die Musik, daneben bieten mehrere dutzend Händler ihre meist handgefertigten Waren an. Älpler und Hirten der fünf Galtalpen (nur mit Jungvieh) kommen am Scheidplatz mit 1000 Stück Jungvieh zusammen.

