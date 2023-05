Der Viehscheid in Bolsterlang zählt zu den familiären Alpabtrieben im Allgäu

Der Viehscheid in Bolsterlang ist ein familiärer und eher kleiner Alpabtrieb im Allgäu. Das sollten Sie zum Ablauf und Programm 2023 wissen.

04.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der Viehscheid in Bolsterlang (Landkreis Oberallgäu) der sogenannten Hörnerdörfer gilt als eher kleiner und familiärer Alpabtrieb. Normalerweise ziehen über 500 Rinder von drei Alpen mit den Hirten zurück ins Tal.

2022 kamen beim Viehscheid in Bolsterlang allerdings nur die Tiere von zwei Alpen am Dorflift zwischen Bolsterlang und Sonderdorf an: Die Hirten der Alpe Hinteregg kehrten mit 110 Stück Vieh zurück, die Alpe Zunkleiten trieb 182 Tiere vom Berg. Die Alpe Bolgen war wegen des Wintereinbruchs bereits am Wochenende zuvor ins Tal gezogen. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den Viehscheid in Bolsterlang.

Steckbrief: Viehscheid Bolsterlang 2023

Name: Viehscheid Bolsterlang

Ort: 87538 Bolsterlang, Parkplatz am Dorflift

Termin: voraussichtlich 19.09.2023 - steht aber noch nicht fest

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, Scheidball, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2023 in Bolsterlang?

Der Viehscheid in Bolsterlang findet traditionell am 19. September statt - 2023 also an einem Dienstag. Der Termin ist allerdings noch nicht bestätigt.

Am Viehscheid-Tag treffen die drei Herden ab 9 Uhr auf dem Scheidplatz am Parkplatz des Dorflifts zwischen Bolsterlang und Sonderdorf ein. 2022 gab es dort kein Festzelt, für Essen und Trinken war aber gesorgt. Ob es 2023 ein Festzelt geben wird, ist noch unklar. Am Abend um 20 Uhr beginnt der Scheidball samt Schellenverlosung im Festsaal Kitzebichl in Bolsterlang. Dabei feiern die Hirten und Älpler ihre Rückkehr ins Tal nach einem etwa 100-tägigen Bergsommer auf den Alpen.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Bolsterlang?

Am Viehscheid-Tag können Autofahrer auf den öffentlichen Stellplätzen am Kitzebichl parken. Ob es an dem Tag weitere Parkplätze etwa auf nahegelegenen Wiesen gibt, ist laut Gästeinformation von der Wetterlage abhängig. Sollte es zusätzliche Stellplätze geben, würden diese am Viehscheid-Tag dementsprechend ausgeschildert. Die Ortsdurchfahrt Sonderdorf ist während des Viehscheids gesperrt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Bolsterlang?

Mit dem Zug können Viehscheid-Besucher zum Bahnhof Fischen fahren (Fahrplanauskunft bei der Bahn) und danach weiter mit dem Bus nach Bolsterlang. Die Anreise ist laut Gästeinformation über die Linien 44 und 47 möglich (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Bolsterlang?

Der Viehscheid in Bolsterlang zählt zu den eher kleineren Alpabtrieben im Allgäu. Der traditionell gehaltene Tag wird laut Gästeinformation auf das Wesentliche beschränkt - ohne Festzelt und ohne Krämermarkt. Am Abend fand bislang ein Scheidball mit den Hirten und Älplern im Festsaal Kitzebichl statt.

Wo kann ich in Bolsterlang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Bolsterlang oder den anderen Hörnerdörfern Fischen, Balderschwang, Ofterschwang und Obermaiselstein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourismus Hörnerdörfer GmbH unter der Telefonnummer +49 8326 8314 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Bolsterlang mit dabei?

Beim Viehscheid in Bolsterlang sind etwa 550 Rinder in drei Herden von diesen Alpen mit dabei (Stand: 2022):

Alpe Bolgen mit Familie Willwerth

mit Familie Willwerth Alpe Hinteregg mit Familie Abrell

mit Familie Abrell Alpe Zunkleiten mit Familie Herz

Wer veranstaltet den Viehscheid in Bolsterlang?

Den Viehscheid in Bolsterlang veranstaltet die Gemeinde Bolsterlang. Bürgermeister ist Rolf Walter.

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.