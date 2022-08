Bierzelt, Blasmusik und Brotzeit fallen beim Viehscheid in Schöllang wohl aus

Im Oberstdorfer Ortsteil Schöllang kommen rund 700 Tiere zurück ins Tal. Doch nach zwei Corona-Jahren fällt das Rahmenprogramm bei Viehscheid 2022 wohl flach.

18.08.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Der Schöllanger Viehscheid (Landkreis Oberallgäu) zählt wohl eher zu den kleineren Alpabtrieben in der Region. Schöllang ist ein Ortsteil von Oberstdorf. Der Viehscheid in dem kleinen Örtchen findet meist einen Tag vor dem großen Alpabtrieb in Oberstdorf statt. Doch nur weil der Scheid in Schöllang etwas kleiner ist, ist er nicht weniger sehenswert. Über 700 Tiere von vier Alpen kommen jedes Jahr mit den Älplern ins Tal zurück. Leider ist das Rahmenprogramm heuer erneut abgesagt.

So war der Viehscheid in Schöllang 2018

2020 und 2021 fand der Viehscheid in Schöllang coronabedingt in kleiner Form ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Und auch dieses Jahr wird es vermutlich leider wieder keine große Veranstaltung mit Festzelt geben, denn das Rahmenprogramm ist nach derzeitigem Kenntnisstand abgesagt. Bierausschank, Verköstigung und Blasmusik - wohl Fehlanzeige.

Wann ist Viehscheid 2022 in Schöllang?

Die Tiere müssen natürlich trotzdem vom Berg. Der Viehscheid im Oberstdorfer Ortsteil Schöllang findet jedes Jahr traditionell am 12. September statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf einen Montag. Gegen 9.30 Uhr treffen die Herden in der Regel am Scheidplatz ein.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb im Oberstdorfer Ortsteil Schöllang?

Der Viehscheidplatz befindet sich am südlichen Ortseingang von Schöllang. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. Diese sind jedoch sehr begrenzt. Wenn der Scheid wieder wie gewohnt stattfinden kann, ist zudem mit einem hohen Besucherandrang zu rechnen. Deshalb wird empfohlen, in Fischen zu parken und mit einem der Pendelbusse nach Schöllang zu fahren.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Schöllang?

Hier finden Sie die Bus- und Bahnfahrpläne für das südliche Oberallgäu. In der Regel ist die Kreisstraße zwischen Oberstdorf und Schöllang wegen des Viehscheides schon ab dem Morgen bis meist 14 Uhr gesperrt. Es ist deshalb ratsam, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus zum Scheidplatz in Schöllang zu kommen.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Schöllang?

Der Viehscheid in Schöllang ist mit vier Alpen und über 700 Tieren kleiner als etwa die Alpabtriebe in Gunzesried oder Oberstdorf. Dennoch war der Alpabtrieb in dem Oberstdorfer Ortsteil in den letzten Jahren stets gut besucht. Nach dem Scheid wurde üblicherweise im Festzelt gefeiert, wo die Musikkapelle Schöllang aufspielte. Einen Tag nach dem Viehscheid in Schöllang findet voraussichtlich der Alpabtrieb in Oberstdorf statt.

Viehscheid 2019: Die schönsten Fotos aus dem Allgäu

Alpabtrieb: Wo kann ich in Schöllang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Schöllang, Oberstdorf oder Fischen übernachten. Freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe finden Sie auf der Website der Gemeinde Oberstdorf. Auskünfte gibt es auch bei der Tourist-Info Oberstdorf unter der Telefonnummer +49 (0) 8322/700-0 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Schöllang mit dabei?

Beim Viehscheid in Schöllang kommen laut der Website der Gemeinde Oberstdorf über 700 Tiere ins Tal. Folgende Alpen sind bei dem Alpabtrieb dabei:

Entschenalpe

Hintere Seealpe

Gutenalpe

Käseralpe

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.