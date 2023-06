Alphornklänge leiten den Viehscheid in Missen-Wilhams ein

Beim Viehscheid in Missen-Wilhams stimmen Alphornbläser auf die Ankunft der Jungrinder von sechs Alpen ein. Der Termin für 2023 steht bereits fest.

13.06.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Der Viehscheid in Missen-Wilhams zählt zu den eher kleineren bis mittelgroßen Alpabtrieben im Allgäu. Etwa 300 Jungrinder von sechs Alpen kehren zurück ins Tal und werden auf dem Scheidplatz in Missen ihren Besitzern übergeben.

2022 kamen knapp 300 Schumpen und zwei Esel trotz Hagels beim Viehscheid in Missen-Wilhams an. 2021 und 2020 fand der Alpabtrieb wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis und ohne Festzeltbetrieb statt. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Missen-Wilhams 2023:

Steckbrief: Viehscheid Missen-Wilhams 2023

Name: Viehscheid Missen-Wilhams

Ort: 87547 Missen-Wilhams, Am Freibad in Missen

Termin: 23.9.2023

Besonderheiten: Alphornbläser stimmen auf Ankunft der Tiere ein, Feststadel am Freibad, Schellenwürfeln.

Wann ist Viehscheid 2023 in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams findet am Samstag, 23. September 2023, ab 9.30 Uhr statt.

Am Viehscheid-Tag eröffnen traditionell die Alphornbläser um 9.30 Uhr den Alpabtrieb. Die Herden der Pfarralpe, Eckele Alpe, Hofacker Alpe, Neuschwand Alpe und Ochsenberg Alpe treffen mit bis zu 400 Tieren gegen 10 Uhr am Scheidplatz beim Feststadel in der Nähe des Freibads ein.

Hier sorgt die Musikkapelle Missen-Wilhams für musikalische Unterhaltung. Gegen 14 Uhr ist das Schellenwürfeln der Hirten. Am Abend wird ab 19 Uhr im Feststadel weiter gefeiert bis tief in die Nacht hinein.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Missen-Wilhams?

Autofahrer dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen in der Nähe des Freibads in Missen ihre Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Missen-Wilhams?

Zum Viehscheid in Missen-Wilhams können Besucherinnen und Besucher auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auskunft über die Abfahrtszeiten der Busse bei der Mona Allgäu. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind in Immenstadt und Oberstaufen (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn).

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams beginnt mit Alphornbläsern, die auf die Ankunft der knapp 400 Rinder im Ort einstimmen. In der Nähe des Freibads wird ein Feststadel aufgestellt. Dort gibt es Musik, auch am Abend sowie das Schellenwürfeln der Hirten.

Wo kann ich in Missen-Wilhams übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Missen-Wilhams und seinen Ortsteilen Missen, Wilhams, Aigis, Berg, Börlas, Geratsried und Wiederhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Missen-Wilhams unter der Telefonnummer +49 8320 456 oder per E-Mail.

Wegen des schlechten Wetters beim Viehscheid in Missen-Wilhams 2022 mussten die Alphornbläser improvisieren. Bild: Bettina Mohr (Archivbild)

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Missen-Wilhams mit dabei?

Beim Viehscheid in Missen-Wilhams sind diese sechs Alpen dabei:

Alpe Eckele

Alpe Hofacker

Alpe Neuschwand

Alpe Ochsenberg

Pfarralpe

Wirtsalpe

Wer veranstaltet den Viehscheid in Missen-Wilhams?

Bis 2021 veranstaltete der Viehscheid-Verein Missen-Wilhams den Alpabtrieb. Seit 2022 wird der Verein durch drei weitere Vereine unterstützt: Die Musikkapelle Missen-Wilhams, die Freiwillige Feuerwehr und der Trachtenverein d‘Bergstätter Börlas.

