2023 etwas später als sonst: Das sollten Sie zum Viehscheid in Oberstaufen wissen

Der Termin für den Viehscheid in Oberstaufen 2023 steht. Der Alpabtrieb findet heuer etwas später statt als üblich. Das ist bislang bekannt.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

Der Viehscheid in Oberstaufen (Oberallgäu) zählt zu den großen im Allgäu. Alphirten treiben über 1000 junge Rinder von 16 Alpen in Richtung Weissachtal. Am Scheidplatz in Höfen werden sie an ihre Besitzer übergeben.

2022 versammelten sich beim Viehscheid in Oberstaufen etwa 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Unter ihnen war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. 2021 und 2020 war der Alpabtrieb wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Oberstaufen 2023:

Steckbrief: Viehscheid Oberstaufen 2023

Name: Viehscheid Oberstaufen

Ort: 87534 Oberstaufen-Weißach, Mühlenstraße in Höfen

Termin: 15.9.2023

Besonderheit: Sehr großer Alpabtrieb mit 1000 Tieren von 16 Alpen

Wann ist Viehscheid 2023 in Oberstaufen?

Der Viehscheid in Oberstaufen findet eigentlich jedes Jahr am zweiten Freitag im September statt - 2023 ist er allerdings erst für Freitag, 15. September, geplant.

Der Viehscheid-Tag beginnt in der Regel um 8.30 Uhr am Scheidplatz an der Mühlenstraße in Weißach und endet gegen Mittag. Im Anschluss feiern die Besucher im nahegelegenen Festzelt in Weißach - unter anderem mit Schellenverlosung und musikalischer Unterhaltung - bis spät in die Nacht hinein. Dort ist auch am Samstagabend Programm geboten.

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Oberstaufen?

Der Viehscheid in Oberstaufen ist einer der letzten, der noch von einem Verein veranstaltet wird. Der Förderverein Staufner Viehscheid mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern investiert nach eigenen Angaben viel Zeit und Liebe in die Organisation und Ausführung des Viehscheides.

Oberstaufen wurzelt außerdem nach Angaben von Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) inmitten "des größten zusammenhängenden Alpgebiets im Alpenraum". Von den etwa 160 Alpen stehen 40 unter land- und viehwirtschaftlicher Nutzung. Der Viehscheid in Oberstaufen zählt mit seinen gut 10.000 Besuchern und 1000 Tieren zu den größten im Allgäu und in ganz Deutschland.

Im Festzelt an der Mühlenstraße gibt es zu essen und zu trinken - hier findet zudem die traditionelle Schellenverlosung statt.

Wo kann ich beim Viehscheid in Oberstaufen parken?

Am Tag des Viehscheids einen Parkplatz in Weißach zu ergattert ist äußerst schwierig. Besucher können am Bahnhof in Oberstaufen ihr Auto parken und von dort aus mit dem Pendelbus zum Scheidplatz nach Weißach und zurück fahren.

Die Kreisstraße zwischen Höfen und Steibis ist am Tag des Viehscheids vormittags gesperrt. Für Viehscheidbesucher fahren Pendelbusse zwischen dem Bahnhof Oberstaufen, dem Scheidplatz und Steibis.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Oberstaufen?

Wer mit dem Zug kommt, fährt bis zum Bahnhof Oberstaufen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Auch mit dem Bus können Besucherinnen und Besucher anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Oberstaufen übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Oberstaufen und seinen Ortsteilen Aach, Buflings, Eibele, Hagspiel, Hinterreute, Hinterstaufen, Höfen, Knechtenhofen, Konstanzer, Lamprechts, Malas, Osterdorf, Salmas, Steibis, Stiesberg, Thalkirchdorf, Vorderreute, Weißach und Wiedemannsdorf übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) unter der Telefonnummer +498386/93000 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Oberstaufen?

Veranstalter ist der Förderverein Staufner Viehscheid.

Nach dem Viehscheid wird in Oberstaufen im Festzelt gefeiert. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.

Heißt es nun eigentlich der oder die Viehscheid? Eine Antwort darauf und weiter Kurioses rund um den Alpabtrieb im Allgäu lesen Sie hier.