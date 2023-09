Werden Besucher auf dem Viehscheid in Oberstaufen immer rücksichtsloser?

Eine Vielzahl von Schlägereien und Unfällen haben auf dem Viehscheid in Oberstaufen für Aufsehen gesorgt. Polizist Thomas Wurmbäck gibt eine Einschätzung ab.

26.09.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Körperverletzung, Beleidigung, Randale und Krawall: Beim Viehscheid Oberstaufen schlugen dieses Jahr mehrere Gäste über die Stränge. Selbst am Morgen nach der Party hatte die Polizei mit betrunkenen Autofahrern und Besuchern mit "Filmriss" alle Hände voll zu tun. War das schon immer so? Und ist Oberstaufen die Ausnahme? Thomas Wurmbäck ist seit Oktober 2015 Stationsleiter der Dienststelle in Oberstaufen und betreut die Viehscheide in Oberstaufen und Thalkirchdorf. Er erzählt von seinen Erfahrungen.

Viehscheid in Oberstaufen 2023: Für Polizei "arbeitsintensivste Tage des Jahres"

2016 war Wurmbäcks erster Viehscheid in Oberstaufen, aber davor - vor etwa 20 Jahren - war er auch schon unter anderem in Immenstadt und Gunzesried im Dienst. Die Aufgaben der Polizei beim Viehscheid seien unterteilt in "zwei Bereiche": Beim Alpabtrieb selbst müsse vor allem der Verkehr geregelt werden. Straßen werden gesperrt und Halteverbote errichtet, damit die Schumpen sicher ins Tal kommen. Auch der Abtransport mit den Lkws müsse sicher geregelt werden.

Zu späterer Stunde stellt sich eine neue Aufgabe: "Der Viehscheid ist natürlich ein gesellschaftliches Ereignis", sagt Wurmbäck. Wo Alkohol fließt, müsse die Polizei das Verhalten der Besucher im Auge behalten. Auch am nächsten Morgen kontrollieren er und seine Kollegen verstärkt den Verkehr, um betrunkenen Autofahrer abzufangen.

Für eine kleine Dienststelle wie Oberstaufen sind die drei Viehscheid-Tage die arbeitsintensivsten des Jahres, sagt Wurmbäck. Die gesamte Dienststelle ist im Einsatz und bekommt auch noch zusätzliche Verstärkung aus Kempten. Außerdem ist der Stationsleiter dankbar für die zusätzliche Unterstützung durch die Security, die die Gemeinde jedes Jahr anstellt.

Vorfälle wie dieses Jahr in Oberstaufen sind für Thomas Wurmbäck allerdings keine Überraschung. Delikte wie Körperverletzung und Beleidigung seien "von Anfang an" ein Problem beim Oberstaufener Viehscheid gewesen - und entstehen so gut wie immer im Zusammenhang mit Alkohol.

Kneipen-Hotspots und Alkohol sorgen in Oberstaufen für geladene Stimmung

Aber warum kommt es zu solchen Vorfällen? Und warum gerade in Oberstaufen? Wurmbäck vermutet, dass das Verhalten zum einen mit der "Kneipen- und Partystruktur" in Oberstaufen zu tun hat. Durch das hohe Angebot an Bars und Bierstuben, würden "Hotspots" entstehen, an denen viel Alkohol fließt und sich die Stimmung auflädt.

Außerdem sei der Viehscheid in Oberstaufen mitunter am stärksten touristisch geprägt - mehr als beispielsweise in Immenstadt. Eine Vielzahl der Besucher nehme einen weiten Weg ins Allgäu auf sich. "Und den allermeisten geht es nicht vorranging um die Tradition des Viehscheids, sondern um die Party danach", schätzt Wurmbäck ein.

Wie kann man solche Vorfälle verhindern? Die einzige Option, die Wurmbäck für wirksam hält, wäre, keinen Alkohol mehr auf dem Viehscheid auszuschenken. Aber auch steht für ihn fest, dass diese Maßnahme nicht umsetzbar wäre und generell auf viel Kritik stoßen würde.

Der Viehscheid klingt also nach ordentlich Arbeit und Ärger für die Polizei. Können die Beamtinnen und Beamten das Event trotzdem genießen? Wurmbäcks Antwort darauf lautet "Ja". Vor allem am Vormittag sei es für die Polizei angenehm, das Event zu betreuen. "Das macht Spaß und wir machen das auch gern", sagt Wurmbäck. Der Stationsleiter und sein Team sehen sich als Teil einer Gemeinschaft, die sich für den Erhalt des Viehscheids einsetzen. "Das gehört einfach zum Kulturgut."

Allein am Abend sei der Dienst anstrengender. Aber für Wurmbäck steht fest: "Einmal im Jahr können wir das stemmen, jedes Wochenende nicht."