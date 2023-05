Viehscheid in Oberstdorf : Termin für den Alpabtrieb 2023 steht fest

Der Viehscheid in Oberstdorf (Oberallgäu) ist etwas ganz besonderes. Der Termin für die Veranstaltung 2023 steht bereits fest.

08.05.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Viehscheid 2023 in Oberstdorf: Viele Besucher freuen sich auf die Veranstaltung im September. Beim geschichtsträchtigen Alpabtrieb in der Marktgemeinde im Oberallgäu kommen etwa 1000 Rinder zurück ins Tal. Im vergangenen Jahr säumten Tausende von Besucherinnen und Besucher die Straßen, als die Tiere mit den Hirtinnen und Hirten am Viehscheidplatz am Nordic Zentrum im Ried eintrafen. Der Viehscheid in Oberstdorf zählt zu den ältesten Almabtrieben in Deutschland. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2023 in Oberstdorf.

Steckbrief: Viehscheid Oberstdorf 2023

Name: Viehscheid Obertstdorf

Ort: 87561 Oberstdorf. Die Marktgemeinde liegt im Süden des Landkreis Oberallgäu. Noric Zentrum im Ried.

Termin: 13.9.2023

Uhrzeit: Ab 8.30 Uhr.

Besonderheit: Den Viehscheid in Oberstdorf gibt es seit Hunderten von Jahren. Er ist der wohl älteste im Allgäu

Wann ist Viehscheid 2023 in Oberstdorf?

Der Viehscheid in Oberstdorf findet 2023 am Mittwoch, 13. September, statt. Die ersten Tiere erreichen gegen 8.30 Uhr das Nordic Zentrum im Oberstdorfer Ortsteil Ried. Am Viehscheid beteiligt sind die Alpen Bierenwang, Taufersberg, Haldenwang, Rappenalpe und Biberalpe.

Der Kopfschmuck am vorne weg laufenden Kranzring zeigt im Allgäu traditionell an, dass der Bergsommer unfallfrei verlief. Im Vorjahr war erstmals der Scheidplatz von einem Bauzaun umgeben, der die Gäste vom Verteilen und Verladen der Tiere abgrenzte. Somit hatten die Bauern mehr Platz beim Verladen der Tiere. Nach ihrer Rückkehr von den Alpen verbringen sie im Winter im Stall ihrer Besitzer.

Traditionell fand einen Tag vor dem Oberstdorfer Scheid der Viehscheid in Schöllang statt. Aus organisatorischen Gründen wurde dieser jedoch im Vorjahr abgesagt. Ob der Schöllanger Scheid 2023 statt findet, ist noch unklar.

Wie hat beim Viehscheid in Oberstdorf alles angefangen?

Der Viehscheid in Oberstdorf zählt zu den ältesten dieser Art in Deutschland. Die Scheid-Termin stand in Abhängigkeit mit dem"Mangenmarkt" am 14.9. in Sonthofen. Das war der größte Viehumschlag im gesamten bayerisch-schwäbischen Raumes.

(Lesen Sie auch: Heißt es nun der oder die Viehscheid? Kurioses rund um den Alpabtrieb im Allgäu)

Viehscheid in Oberstdorf 2023: Wo kann ich parken? Wie soll ich am besten anreisen?

Empfohlen wird wie gewohnt eine Anreise mit Bus und/oder Bahn. Vom Busbahnhof fahren die Pendelbusse zum Scheidplatz. Dort gibt es keine Parkmöglichkeiten, teilt die Marktgemeinde mit. Letzte Parkmöglichkeiten in Oberstdorf sind P1, P2, P3 am Ortseingang und in der Nähe des Busbahnhofes.

Wo kann ich beim Viehscheid übernachten?

Von der Ferienwohnung, über Campingplätze bis zum Fünf-Sterne-Hotel: In Oberstdorf gibt es eine breite Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Die Marktgemeinde ist ein bekannter Touristenort. Zum Viehscheid in Oberstdorf empfiehlt es sich im Voraus zu buchen. Näheres gibt es bei Tourismus Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, Telefon: 08322/700-0.

