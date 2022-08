Allgäuer Vodafone-Kundin: "Seit zwei Wochen kein Empfang"

Eine 43-Jährige aus Blaichach hat seit zwei Wochen kein Internet. Der Grund des Ausfalls war lange unklar, obwohl sie fast täglich bei der Hotline anrief.

31.08.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Eine 43-Jährige aus Blaichach kann es kaum glauben. Seit zwei Wochen hat sie kein Internet in der Sonthofer Straße – und damit auch kein Telefon und Fernsehen. Sie rief oft bei der Vodafone-Hotline an, habe aber zunächst nicht erfahren, warum und wie lange das Internet ausfällt. Schließlich teilte man ihr per Mail, die sie auf ihrem Handy lesen kann, mit, dass der Schaden bis Anfang Oktober behoben wird. „Da hab ich erst einmal einen Lachanfall bekommen. Sagenhaft!“, schreibt sie unserer Redaktion.

"Ein defektes Bauteil ist schuld"

„Ein defektes Bauteil ist schuld“, sagt der Vodafone-Pressesprecher auf Anfrage unserer Redaktion. „Eine sogenannte Kupplung unseres unterirdischen Kabelnetzes muss ausgebaut und in einer Tiefe von 1,50 Metern durch ein neues Netzelement ersetzt werden.“ Der örtliche Dienstleister „steigt über einen Gehweg in die Tiefe, um die Schadstelle zu erreichen“. Das sollte spätestens am vergangenen Dienstag erledigt sein. Am Mittwoch hieß es dann, der örtliche Dienstleister habe das defekte Bauteil erneuert. „Leider sind nach unseren Messungen weiterhin zwei von sechs betroffenen Kunden von unserem Netz abgeschnitten“, heißt es von Vodafone weiter. Es müsse noch einmal nach der Ursache geforscht werden.

Viele Male bei der Vodafone-Hotline angerufen

Die Kundin, die anonym bleiben möchte, sagt, sie habe in den vergangenen beiden Wochen viele Male bei Vodafone angerufen, um zu erfahren, wann das Internet wieder funktioniert. Fehlanzeige. „Als langjährige Kundin würde ich erwarten, dass man mir per E-Mail oder Post mitteilt, woran der lange Totalausfall liegt“, sagt die Blaichacherin. Auf der Technik-Hotline lief am Dienstag diese Bandansage: „Für Ihren Bereich erkennen wir eine Störung, diese soll voraussichtlich bis zum 8. Oktober entsperrt werden.“ Bei der Service-Hotline wurde ihr eine Gutschrift in Höhe von 130 Euro zugestanden. Die Kundin weist auf das Telekommunikationsgesetz hin. Dort sei geregelt, wie viel ein Kunde für einen Totalausfall bekommen muss. Von dieser Gutschrift profitiere sie aber nur, wenn sie nicht fristlos kündige, was sie nicht tut.

Zunächst hieß es, das Landratsamt verzögere die Reparatur

Vodafone schob die Verzögerung der Reparatur zunächst auf das Landratsamt. Das habe wegen des Kreiselbaus in der Sonthofer Straße die Genehmigung zunächst verweigert. Die Arbeiten sollten auf der Straße bei der Baustellenampel stattfinden. Das hätte ein „Verkehrschaos in Blaichach“ verursacht, schreibt das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion. Das Angebot, sich beim wöchentlichen Jour-Fix die Stelle gemeinsam anzusehen, um eine Lösung zu erarbeiten, habe Vodafone nicht angenommen. Laut Landratsamt war von Vodafone zuerst ein Reparatur-Zeitraum zwischen 6. und 22. September angepeilt. „Der Totalausfall bestand aber bereits seit 15. August“, sagt die Kundin.

