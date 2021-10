Von Berlin nach Wertach: Und nu?

Tobias Heinrich, Leiter der Musikschula Oberallgäu-Süd, zog samt Kind und Kegel ins Allgäu. Seine Mutter verrät im Gespräch, wie der Heimwehtest funktioniert.

Dass manche wegen des Berufs ihre Heimat verlassen, das kommt vor. Dass dann Frau und Kinder mitkommen ist die Regel. Dass aber auch noch die Eltern – sowie der Bruder samt Familie den Umzug vom 700 Kilometer entfernten Berlin ins Oberallgäu wagen, scheint ungewöhnlich. So aber ist es bei Familie Heinrich in Wertach.

Tobias Heinrich bewarb sich als Leiter der Musikschule Oberallgäu- Süd 2019 erfolgreich auf die Stelle in Immenstadt. Seine Eltern wollten Sohn und Enkelin aber weiter um sich haben. Also kamen sie mit. „Wir zogen ungesehen in eine Wohnung, die uns unser Sohn und die Schwiegertochter besorgt haben“, lacht Edith Heinrich, die Neu-Wertacherin. Sie schwärmt von der tollen Aussicht und vor allem vom gemütlichen Lebensstil in der kleinen Oberallgäuer Gemeinde. „Wir staunen, wie freundlich und aufgeschlossen die Leute uns gegenüber sind.“ So sei das in der Stadt nicht.

"Die Menschen heir sind viel entspannter als in Berlin"

Auch Stefanie Heinrich sagt: „Es war schon toll. Die Leute haben bei uns geklingelt, sich vorgestellt und gefragt, wer wir denn sind.“ Da habe keiner verstohlen hinter der Gardine gestanden und geschaut, das sei sehr direkt gewesen. Die ehemalige Berlinerin findet das gut. „Die Menschen sind anders als in Berlin, viel entspannter. Auch die Umgebung wirkt sich auf einen aus“, sagt die 42-Jährige. Sie und ihr Ehemann haben sich ein Mehrfamilienhaus gekauft – mit zwei Mietparteien und einer Ferienwohnung. Ihr kleines Haus in Berlin hatten sie gewinnbringend verkaufen können. „Der Wert hatte sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.“

Der Blick zur Reuter Wanne

Jetzt wohnen sie in einer geräumigen Erdgeschosswohnung mit Garten. Von der hölzernen Sitzgarnitur geht der Blick hinüber zur Reuter Wanne. „Wenn ich in der Früh Kaffee trinke und schau nach draußen, dann beruhigt mich das unheimlich“, sagt Stefanie Heinrich. Ihrer Berliner Welt trauert sie nicht nach. Im Gegenteil: „Das Problem war, von A nach B zu kommen.“ Mit dem Auto sei sie in Berlin für eine kurze Strecke, wie beispielsweise von Wertach nach Füssen, bis zu eineinhalb Stunden unterwegs gewesen. „Immer gab es Staus“, sagt Heinrich. Jetzt genieße sie es, mal schnell nach Kempten fahren zu können.

60 Prozent Quereinsteiger bei den Lehrern

Beruhigend finden es Stefanie und Tobias Heinrich auch, dass ihre Tochter Noemi nun vor Ort in der Grundschule ist, nicht weit von ihrem zu Hause. In Berlin sei „der Bildungssektor echt angeschlagen“, sagt Tobias Heinrich, der als Musiklehrer Teilzeit an einer Grundschule unterrichtete und zudem mit einem Freund eine private Musikakademie betrieb. Bei der letzten Einstellung von Lehrern seien „60 Prozent Quereinsteiger“ gewesen.

Um wirklich gut anzukommen im Oberallgäu, will sich die Familie vor Ort auch einbringen: Tobias Heinrich war vor Kurzem bereits „Aushilfsgeiger bei einem Kurkonzert“. Heinrich senior will sich als Aushilfs-Orgelspieler bei der neuapostolischen Kirche anbieten.

Als der 44-jährige Heinrich die Stelle als Musikschulleiter bekam, setzte das in der ganzen Familie etwas in Gang. Auch sein Bruder, Timon Heinrich, wagte den Sprung in den Süden der Republik. Er wohnt jetzt in Buchenberg. Nun ist es aber nicht so, dass das Oberallgäu für die Berliner Neuland war. Im Gegenteil. Edith und Bernd Heinrich, die gerne wandern, sind im Sommer ausgezeichnet worden. Sie verbrachten 40 Jahre regelmäßig ihren Urlaub in Wertach in einer Wohnung bei Familie Mattausch.

Bei einem Jäger und Metzger gewohnt

Tobias Heinrich erinnert sich: „Für uns als Kinder war das spannend, bei einem Jäger und Metzger zu wohnen.“ Der habe auch mal einen toten Hirsch mitgebracht. Das Fleisch sei später in der Landmetzgerei verkauft worden. Dort kauften sie auch heute noch ein. Dass es vor Ort an der Mühle einen kleinen Bio-Laden mit regionalen Produkten gibt, findet Stefanie Heinrich super. Edith Heinrich, ihre Schwiegermutter, hat neulich den Heimweh-Test gemacht – und bestanden: „Ich bin an meinem alten Zuhause in Berlin vorbeigefahren – und es tat nichts weh.“

